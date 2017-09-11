Титов посоветовал Грефу не наезжать на малый бизнес

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на своей странице в Facebook жестко раскритиковал утверждения главы Сбербанка Германа Грефа, назвавшего малый бизнес «фабрикой по отмыванию денег».

«Да, Герман Оскарович, малый бизнес живет в подполье. Потому что наше родное государство ему не дает жить открыто. Давит жестким прессом из проверок, штрафов, бесчисленных требований (зачастую еще и противоречивых)», — написал Титов.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что работать «полностью в белую» в России не получится при всем желании: законодательство такое, что «что-нибудь где-нибудь да все равно нарушишь».

«При этом челноки, торговцы, гаражисты оттуда, из подполья, только и делают что спасают страну — и в 89-м и в 98-м, да и сейчас. В отличие от нашего правительства, которое как будто специально только и делает, что мешает, тормозит и балаболит о рыночной экономике», — написал Титов.

Он также посоветовал Грефу не наезжать на российский малый бизнес, поскольку именно он «не дает стране скатиться в яму».

7 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Сбербанка заявил, что малый бизнес — это во многом фабрика по отмывке доходов, полученных незаконным путем. Он рассказал, что в настоящее время создается единая база для всех банков, где перечислены недобросовестные предприниматели. «Даже если вы уедете из России с подобной "красной штукой" в базе данных Сбербанка, вы нигде не откроете свой бизнес», — сообщил Греф. Он добавил, что в 90 с лишним процентов случаев, когда банк рассматривает жалобы бизнесменов на включении в такой своеобразный стоп-лист, обнаруживаются признаки невыполнения норм 115 федерального закона (о борьбе с отмыванием преступных доходов) и еще целого ряда норм, установленных Центробанком. Греф также назвал заколдованной цифры 20 — именно такой остается доля малого бизнеса в российской экономике на протяжении последних 15 лет.

В свою очередь министр экономического развития Максим Орешкин сообщил на ВЭФ, что в 2017 году ЦБ в рамках программы льготного кредитования малого бизнеса выделил 49 миллиардов рублей. По линии правительства было предоставлено еще 10 миллиардов.