Греф посетовал на «заколдованность» малого бизнеса в России

Доля малого бизнеса в экономике России уже 15 лет остается на одном уровне в районе 20 процентов. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф на конференции в ходе Восточного экономического форума, передает ТАСС. «Эта цифра является заколдованной», — сказал он.

Греф добавил, что если к 2030 году Россия, как поставило задачу правительство, удвоит этот показатель, то это будет очень хороший результат.

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В свою очередь, министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что малый и средний бизнес в этом году уже получил почти 60 миллиардов рублей по льготной программе кредитования, до конца года получит кредиты еще на 60 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что нужно сделать, чтобы малый бизнес рос? Нужно создавать условия. Если посмотреть, то это две ключевые проблемы — это административные барьеры и доступность финансирования», — сказал министр. Малые и средние предприниматели сейчас имеет возможность получить кредиты по льготной ставке по «программе 6,5», напомнил Орешкин.

По его словам, в этом году ЦБ в рамках данной программы выделил кредитов на 49 миллиардов рублей. По линии правительства было предоставлено еще 10 миллиардов рублей.