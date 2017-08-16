Бизнес
 

Корпорация МСП предоставила МИБ и ЕАБР гарантию на строительство ГЭС в Карелии

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Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) предоставила Евразийскому банку развития (ЕАБР) и Международному инвестиционному банку (МИБ) независимую гарантию на сумму 4,075 миллиарда рублей для обеспечения кредита объемом 8,15 миллиарда рублей для ООО «Норд Гидро – Белый порог» (ООО «НГБП»). Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

Эти средства будут направлены на реализацию проекта по строительству малых гидроэлектростанций «Белопорожская ГЭС-1» и «Белопорожская ГЭС-2» в Республике Карелия.

В рамках проекта на пороге реки Кемь планируется создать гидроэлектростанции, мощность которых составит 49,8 мегаватта. Производимая электроэнергия будет направлена на российский оптовый рынок. При реализации проекта планируется задействовать производственные мощности крупнейших российских производителей электрогенераторов, турбин и оборудования для гидроэлектростанций. Общая стоимость проекта составляет 11,8 миллиарда рублей.

«Реализация проекта по созданию малых гидроэлектростанций «Белопорожская ГЭС-1» и «Белопорожская ГЭС-2» — один из важнейших инвестиционных проектов в Карелии. Он позволит снизить дефицит энергомощностей в республике», — отметил врио губернатора Карелии Артур Парфенчиков.

Он также добавил, что благодаря проекту будут созданы новые рабочие места и увеличатся налоговые поступления в бюджет республики. «Особенно важно, что для реализации проекта будут привлечены карельские компании. Строительство ГЭС даст толчок развитию малого и среднего бизнеса на территории: будут задействованы поставщики оборудования и стройматериалов, инженерные и строительные компании, предприятия сервисного обслуживания», — заявил он.

«Участие крупнейших институтов развития позволило эффективно распределить риски и обеспечить оптимальные условия для реализации проекта строительства Белопорожских ГЭС», — отметил генеральный директор ООО «НГБП» Алексей Виноградов.

«Независимая гарантия Корпорации МСП — важный фактор, снижающий имеющиеся проектные риски и обеспечивающий комфортные условия для международных инвесторов. Таким образом осуществляется уникальная схема многостороннего сотрудничества, гарантирующая наиболее эффективное применение предоставляемого фондирования и реализацию флагманского проекта МИБ в Российской Федерации», — сказал заместитель председателя правления МИБ Денис Иванов.

Строительство Белопорожских ГЭС — первый проект на территории Российской Федерации, для финансирования которого одобрено выделение ресурсов Новым банком развития, созданным странами БРИКС.

Инвестором в акционерный капитал проекта выступает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с иностранными партнерами в лице ведущих ближневосточных суверенных фондов, а также китайской государственной корпорацией «SINOMЕC».

Проект включен в перечень приоритетных проектов Федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года».

По словам члена правления Корпорации МСП Сергея Сучкова, гарантийная поддержка Корпорации МСП позволяет банкам покрывать риски при кредитовании проектов развития малых и средних предприятий, что стимулирует организации увеличивать объемы финансирования субъектов МСП.

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