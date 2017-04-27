В Корпорации МСП отметили высокотехнологичность госзакупок малого бизнеса

Высокотехнологичные товары будут постепенно вытеснять базовые в закупках государственных органов и компаний у предприятий малого и среднего бизнеса. Роль качества закупок и сертификации при этом существенно возрастет. Об этом заявил руководитель Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман по итогам встречи президента Владимира Путина с представителями деловых кругов Ярославской области, говорится в сообщении Корпорации МСП.

Согласно постановлению правительства, доля прямых закупок государственных компаний у малых и средних предприятий вырастет с 10 до 15 процентов с 1 января 2018 года. За весь 2016 год общий объем закупок у сектора малого и среднего бизнеса со стороны государственных заказчиков составил более 1,5 триллиона рублей, по итогам первого квартала 2017 года эта цифра составила более 400 миллиардов рублей. А по оценкам Корпорации МСП, к концу 2017 года реально выйти на общий объем закупок в 1,6 триллиона рублей. При этом малым предпринимателям доступно уже более 121 тысячи номенклатурных позиций.

«Это говорит о том, что предприниматели переходят от простых товаров к выполнению более сложных контрактов по поставкам высокотехнологичной продукции», — заявил Браверман. Увеличению доступа компаний из сектора малого и среднего бизнеса к закупкам высокотехнологичной продукции способствует, в первую очередь, поддержка правительства, а также финансовая поддержка банков и самой Корпорации МСП, считает Александр Браверман.

По его мнению, при увеличении доли высокотехнологичной продукции в поставках крупных компаний важную роль играет сертификация. Согласованный министерствами, Росстандартом, Корпорацией МСП и одобренный проектным комитетом правительства подход к облегчению прохождения малыми предприятиями сертификации заключается в том, что при неизменно высоких требованиях к безопасности и качеству продукции сертификация не должна стать заградительным ценовым барьером.

«При этом сертификация простых товаров и услуг может не проводиться вовсе. Что касается продукции, связанной с безопасностью любого рода, то сертификация должна проводиться бесплатно, как это делается сейчас в Росатоме, или в пределах затрат, понесенных крупнейшими заказчиками», — подчеркнул глава корпорации.

Браверман отметил, что одним из ключевых направлений корпорации на 2017 год является повышение уровня доверия между крупнейшими заказчиками и представителями малого и среднего бизнеса в рамках взаимодействия по госзакупкам. С этого года госкомпании, по его словам, смогут проверять своих поставщиков из сектора МСП в плане выполнения контракта по следующим критериям: качество и срок выполнения.

При этом глава корпорации отметил низкий уровень информированности бизнесменов о государственных закупках, несмотря на то, что информация размещена на многих государственных ресурсах — Корпорации МСП, в электронной системе поддержки малого и среднего бизнеса «Бизнес- навигатор МСП», а также на ресурсах деловых сообществ «Опора России», «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты. По его словам, для решения данного вопроса Корпорация МСП запустила активную компанию по продвижению Портала Бизнес-навигатора МСП, который является источником информации о закупках для предпринимателей.

Глава корпорации МСП подчеркнул, что работа по развитию сектора отечественного малого и среднего бизнеса реализуется в рамках стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года в формате проектного офиса под руководством первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова и в тесном взаимодействии с руководителем Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным.