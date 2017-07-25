Дальневосточный бизнес привлечет 5,4 миллиарда благодаря Корпорации МСП

Предприниматели Дальневосточного федерального округа (ДФО) смогут привлечь кредиты на сумму более 5 миллиардов рублей благодаря гарантиям, предоставленным Корпорацей МСП. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации, поступившем в «Ленту.ру».

Общий объем кредитно-гарантийной поддержки проектов в сфере производства, строительства и услуг может составить около 3,3 миллиарда рублей.

Поддержка предпринимателей Дальнего Востока обсуждалась в ходе визита представителей корпорации МСП во Владивосток. В частности, на совещании с участием полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и заместителя гендиректора Корпорации МСП Максима Любомудрова речь шла о работе в области поддержки малых и средних компаний в регионе. Предпринимателям также презентовали сервисы онлайн-ресурса для создания и расширения бизнеса — Портала Бизнес-навигатора МСП. С 1 января 2017 года этот инструмент поддержки малого предпринимательства охватывает 169 городов России с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицы отдельных субъектов.

«Оборот малых и средних предприятий составляет почти 60 процентов общего оборота всех предприятий края. В Приморье зарегистрирована треть предприятий малого и среднего бизнеса всего Дальнего Востока. В 2016 году количество таких предприятий выросло на 18 процентов», — отметил Миклушевский.

Любомудров в свою очередь сообщил, что в рамках работы по расширению доли участия субъектов МСП в закупках в 2016 году 45 крупнейшими заказчиками было заключено более тысячи договоров с 500 субъектами малого и среднего бизнеса Приморского края на общую сумму 12,5 миллиарда рублей. «По состоянию на июль 2017 года, 37 крупнейших заказчиков заключили 452 договора с субъектами МСП региона на общую сумму 4,1 милиарда рублей, что на 9 процентов больше объема закупок за аналогичный период прошлого года», — добавил он.

Также в рамках встречи состоялась презентация инвестиционных проектов Приморского края и субъектов ДФО, которым может быть оказана кредитно-гарантийной поддержка корпорации.

