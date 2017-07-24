Депутат предложил разрешить несовершеннолетним заниматься бизнесом

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил законопроект, дающий право заниматься бизнесом с 14 лет с разрешения родителей, усыновителей или попечителя. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает РИА Новости.

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В настоящее время заниматься предпринимательской деятельностью может лишь совершеннолетний дееспособный гражданин при отсутствии запрета со стороны судебных органов. По мнению Свинцова, с 14 лет подросток может нести уголовную ответственность. «Таким образом, законодатель уже определил возраст человека, с которого тот отдает отчет своим поступкам».

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в четвертом квартале 2016 года в России было зарегистрировано суммарно более 5,5 миллиона предприятий, большая часть которых относится к микробизнесу. Гендиректор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман ранее рассказал «Ленте.ру», что в 2017 году в России должны быть созданы 120 тысяч малых предприятий с общей численностью сотрудников около 400 тысяч человек, в 2018-м — уже 180 тысяч.

27 февраля Корпорация МСП и Росмолодежь договорились о сотрудничестве в сфере молодежной политики и развития малого и среднего бизнеса. По словам Бравермана, популяризация института предпринимательства среди молодежи «является одной из наиболее актуальных задач, реализуемых с помощью различных инструментов на федеральном и региональном уровнях».