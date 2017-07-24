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Депутат предложил разрешить несовершеннолетним заниматься бизнесом

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Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил законопроект, дающий право заниматься бизнесом с 14 лет с разрешения родителей, усыновителей или попечителя. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает РИА Новости.

В настоящее время заниматься предпринимательской деятельностью может лишь совершеннолетний дееспособный гражданин при отсутствии запрета со стороны судебных органов. По мнению Свинцова, с 14 лет подросток может нести уголовную ответственность. «Таким образом, законодатель уже определил возраст человека, с которого тот отдает отчет своим поступкам».

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в четвертом квартале 2016 года в России было зарегистрировано суммарно более 5,5 миллиона предприятий, большая часть которых относится к микробизнесу. Гендиректор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман ранее рассказал «Ленте.ру», что в 2017 году в России должны быть созданы 120 тысяч малых предприятий с общей численностью сотрудников около 400 тысяч человек, в 2018-м — уже 180 тысяч.

27 февраля Корпорация МСП и Росмолодежь договорились о сотрудничестве в сфере молодежной политики и развития малого и среднего бизнеса. По словам Бравермана, популяризация института предпринимательства среди молодежи «является одной из наиболее актуальных задач, реализуемых с помощью различных инструментов на федеральном и региональном уровнях».

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A woman sits on a terrace at Tiki hostel in Cantagalo favela, in Rio de Janeiro, Brazil, April 16, 2016. Hostels in a few of RioÕs more than 1,000 slums serve not only as a cheap housing alternative for the more adventurous among the estimated 500,000 foreign tourists expected to arrive for the Olympics in August. The establishments also open up the rich culture of the city's shantytowns for travellers, giving them a glimpse into once "no-go" areas where about one-fifth of Rio's population lives. REUTERS/Pilar Olivares SEARCH "HOLIDAY FAVELAS" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF THE DAYЛотерея, карнавал и «розочка»
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