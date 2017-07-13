Роспотребнадзор откажется от плановых проверок в 2018 году

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) решила отказаться от плановых проверок в 2018 году. Об этом ТАСС сообщили в федеральной службе.

«В рамках дальнейшего снижения административной нагрузки на бизнес Роспотребнадзором предложено отказаться от проведения плановых проверок в рамках федерального государственного надзора в сфере защиты прав потребителей уже в 2018 году», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что намерены проводить «профилактическую работу вместе с бизнесом», а также мероприятия по контролю без взаимодействия с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

В начале июля по итогам селекторного совещания под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева, посвященного ходу реализации программы по реформированию контрольно-надзорной деятельности, стало известно, что административные расследования в отношении бизнеса могут быть приравнены к проверкам, а их согласование с прокуратурой станет обязательным.

Премьер-министр заявил, что начиная с 2018 года все плановые проверки должны проводиться исключительно исходя из категорий рисков, по которым будут распределены все поднадзорные объекты. Контролеры должны будут свести к минимуму проверки там, где потенциальная угроза незначительна.