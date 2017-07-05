Административные расследования в отношении бизнеса приравняют к проверкам

Административные расследования в отношении бизнеса могут быть приравнены к проверкам, а их согласование с прокуратурой станет обязательным. Таковы итоги селекторного совещания под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева, посвященное ходу реализации программы по реформированию контрольно-надзорной деятельности и проблемам, с которыми сталкиваются регионы в части госконтроля. Оно состоялось в среду, 5 июля, в нем приняли участие кураторы реформы — министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, генеральный прокурор Юрий Чайка, главы регионов, а также руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Главное, чего предстоит добиться в результате реформы, — это принципиально изменить саму философию контроля. Перестроить его с принципа "найти нарушение и наказать любой ценой" на принцип партнерского и "сервисного" отношения к бизнесу. Сместить акцент на профилактику нарушений и предотвращение ущерба», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он сообщил, что начиная с 2018 года все плановые проверки должны проводиться исключительно исходя из категорий рисков, по которым будут распределены все поднадзорные объекты. Контролеры должны будут свести к минимуму проверки там, где потенциальная угроза незначительна. Такой же подход необходимо использовать и при внеплановых проверках. При этом работа контрольных ведомств будет оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов и отчетам, а по улучшению реальных показателей безопасности.

«Государственные инспекторы должны принимать решения, от которых зависит жизнь и здоровье граждан. Они должны прекрасно разбираться во всех тонкостях подконтрольной сферы, обладать хорошими навыками работы с современными информационными системами. В этой связи крайне важно выстроить принципиально новую масштабную систему подготовки и обучения сотрудников, повышения их квалификации. А это в общей сложности порядка 130 тысяч человек», — отметил, в свою очередь, Михаил Абызов.

Он также рассказал, что бывают случаи, когда вместо проведения формальных проверочных мероприятий некоторые надзорные ведомства используют административные расследования, которые не надо согласовывать с органами прокуратуры. «В результате наши предприниматели подвергаются проверочному давлению без соблюдения необходимых форматов, которые предусмотрены надзорными регламентами. Одно из поручений, которое сегодня обсуждалось, связано с внесением изменений в законодательство и административные расследования фактически приравнять к проверкам. А это означает, что они будут подлежать согласованию с органами прокуратуры», — подчеркнул министр.

По данным опроса Минвостокразвития, которые озвучил в ходе совещания Юрий Чайка, 47 процентов предпринимателей Дальнего Востока сталкивались с проверками, носящими заказной характер. При этом две трети опрошенных не видят каких-либо шансов отстоять свои права в суде. Самые большие проблемы бизнесу, по его словам, создают визиты сотрудников полиции. «Под видом оперативных мероприятий они могут появиться в любой организации, изъять документы, оргтехнику, парализовать работу. Еще в 2013 году Генпрокуратура предложила установить обязательное согласование таких проверок с прокурором, но это законодательное предложение, поддержанное Общественной палатой и бизнес-сообществом, торпедируется МВД и силовиками», — сказал он.

Предпринимательское сообщество целиком поддерживает текущую работу по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, отметил президент РСПП Александр Шохин, возглавляющий Общественно-деловой совет приоритетной программы по реформированию госконтроля. Программа, по его словам, уже дает результаты. Ключевое направление работы совета — подготовка предложений по систематизации, сокращению количества и актуализации обязательных требований. Эксперты уже подготовили более 400 таких предложений, реальный эффект от которых можно будет ощутить в самое ближайшее время.

«Реализация этих предложений позволит существенно сократить расходы бизнеса на соблюдение обязательных требований. Так, например, только отмена классификации отходов по санитарным правилам Роспотребнадзора, которая дублирует классификацию по правилам Минприроды, позволит сократить расходы бизнеса на периодическую (раз в пять лет) классификацию отходов более чем на шесть миллиардов рублей. Рассчитываем, что в ближайшее время Минюстом России с участием представителей рабочих групп и органов контроля будут организованы совещания для рассмотрения этих предложений бизнеса», — сказал Шохин.

Он отметил, что профилактика нарушений имеет важное значение для бизнеса. Зачастую предприниматели привлекаются к ответственности лишь из-за того, что по-разному с контролирующими органами понимают, как соблюдать обязательные требования. Бизнес ожидает, что контролирующие органы начнут размещать на своих сайтах перечни всех обязательных требований с разъяснениями, как их выполнять.