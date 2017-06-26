Роспотребнадзор рассказал о закрытии несанкционированных детских лагерей

С начала лета Роспотребнадзор закрыл 13 несанкционированных детских лагерей, заявила заявила глава ведомства Анна Попова. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает РИА Новости.

«В первую смену нами было закрыто 13 летних оздоровительных учреждений, которые были открыты без должного уведомления надзорных органов, органов местной власти», — заметила она, добавив, что в них отдыхало 477 детей. Родителям были возмещены затраты на отдых.

Отмечается, что работу в рамках первой смены начали 39 тысяч учреждений детского отдыха, где находятся более 2,7 миллиона детей.

Ранее в июне в детских оздоровительных лагерях Роспотребнадзор выявил более восьми тысяч нарушений, касавшихся организации питания, размещения детей, материально-технического оборудования оздоровительных учреждений и нарушений при контроле за организацией водоснабжения.

Массовые проверки детских лагерей по всей стране начались после гибели 14 детей в лагере «Парк-отель Сямозеро» в июне 2016 года.