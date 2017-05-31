Медведев рассказал о нарушении санитарных норм в 300 детских лагерях

В трех сотнях детских лагерей допущены нарушения санитарных норм. Об этом рассказал председатель правительства России Дмитрий Медведев на профильном совещании, передает РИА Новости.

«Роспотребнадзор недавно говорил, что есть проблемы у целого ряда лагерей, — заявил премьер-министр. — Там называлась цифра довольно значительная. Около 300 лагерей. Пока якобы они не соответствуют санитарным нормам. Если это так, то нужно исправить ситуацию в ближайшее время».

Медведев также потребовал усилить меры безопасности. «У нас случаются проблемы, вы знаете, и трагедии случаются. И в прошлом году это было. Нужно сделать все, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций», — отметил он.

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Всего, по словам премьер-министра, в стране работает более 42 тысяч детских лагерей.

29 мая спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что чрезмерные требования к организации отдыха несовершеннолетних в лагерях сделают сферу непривлекательной для предпринимателей. Усилия, по ее словам, нужно направить на то, чтобы «как можно больше детей охватить загородным отдыхом, чтобы они побыли летом на воздухе».

В июне 2016 года в ходе сплава по Сямозеру в Карелии погибли 14 детей из Москвы, отдыхавших в местном лагере «Парк-отель Сямозеро», который после этого был закрыт. В апреле 2017-го к трем годам колонии приговорена сотрудница станции скорой помощи Ирина Щербакова, воспринявшая сообщение одного из терпевших бедствие подростков как шутку. Обвинения по нескольким статьям УК также предъявлены директору лагеря Елене Решетовой, ее заместителю Вадиму Виноградову, бывшему главе Роспотребнадзора Карелии Анатолию Коваленко и студенту-инструктору Валерию Круподерщикову.