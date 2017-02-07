С карельского лагеря «Парк-отель Сямозеро» взыскали почти 23 миллиона рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал 22,6 миллиона рублей с карельского лагеря «Парк-отель Сямозеро», где летом во время сплава погибли 14 детей. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что деньги взысканы в пользу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

20 декабря 2016 года представителям администрации лагеря предъявили окончательное обвинение. Собственнику и директору «Парк-отеля Сямозеро» Елене Решетовой, координатору (начальнику) лагеря Вадиму Виноградову и инструктору Валерию Круподерщикову предъявлены обвинения по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

18 июня отдыхавшие в карельском лагере «Парк-отель Сямозеро» дети отправились вместе с инструкторами на водную прогулку. В походе участвовал 51 человек, включая четырех взрослых. На Сямозере начался шторм, и два каноэ с подростками опрокинулись, в результате чего 14 детей утонули.