Матвиенко выступила против чрезмерных требований безопасности в детских лагерях

Чрезмерно жесткие требования к организаторам детского отдыха могут привести к уменьшению количества летних лагерей, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Однако контролирующие органы должны серьезно проверять компании, занимающиеся организацией такого досуга, считает она. Ее слова приводит ТАСС.

«Во всем нужна мера. Я обращаюсь и к МЧС, и к санитарно-эпидемиологическим службам. Требования должны быть серьезными, но, пожалуйста, не перегибайте, потому что просто целый ряд летних лагерей не начнет свою работу», — сказала сенатор. Она выразила мнение, что драконовские меры сделаю сферу детского отдыха не привлекательной для частников.

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Основной задачей отрасли Матвиенко видит то, чтобы «как можно больше детей охватить загородным отдыхом, чтобы они побыли летом на воздухе». При этом в лагерях должны быть созданы комфортные и безопасные условия, пусть и спартанские, говорит Матвиенко.

7 февраля 2017 арбитражный суд в Москве взыскал 22,6 миллиона рублей с карельского лагеря «Парк-отель Сямозеро», где летом 2016 года во время водной прогулки погибли 14 детей. Ранее, в декабре 2016 года собственнику и директору «Парк-отеля Сямозеро» Елене Решетовой, координатору (начальнику) лагеря Вадиму Виноградову и инструктору Валерию Круподерщикову предъявлены обвинения по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

