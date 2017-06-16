Россия
 

Роспотребнадзор нашел восемь тысяч нарушений в детских лагерях

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В детских оздоровительных лагеря обнаружили свыше восьми тысяч нарушений в ходе проверки, проведенной специалистами Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА Новости.

Выявленные нарушения касаются организации питания, размещения детей, материально-технического оборудования оздоровительных учреждений и нарушений при контроле за организацией водоснабжения. Специалисты ведомства проконтролируют их устранение.

Уже более 39 тысяч оздоровительных учреждений начали свою работу в первую смену. По данным ведомства, туда заехали свыше 2,7 миллиона детей. Из 290 учреждений, в которых были ранее выявлены нарушения, не открылись только пять.

Кроме того, специалисты установили, что пять лагерей работали без уведомления органов Роспотребнадзора, их деятельность приостановлена.

Массовые проверки детских лагерей по всей России начались после гибели 14 детей в лагере «Парк-отель Сямозеро» в июне 2016 года. После произошедшего учреждение было закрыто, а в отношении руководства были возбуждены уголовные дела.

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