Роспотребнадзор нашел пестициды в черногорском вине

В партиях вина производства черногорского предприятия 13.JUL PLANTAZE AD обнаружены пестициды и пластификаторы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«В 24 партиях алкогольной продукции производства 13.JUL PLANTAZE AD (Республика Черногория) были обнаружены пестициды и пластификаторы в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы. Просим потребителей учесть данную информацию», — предупреждают специалисты ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что с 26 апреля ввоз алкогольной продукции производства 13.JUL PLANTAZE AD запрещен на территорию России. Позже в Московской области специалистами ведомства было арестовано 16,2 тысячи бутылок вина этого черногорского предприятия. «При этом часть данной продукции может еще находиться в розничной торговле», — признают в ведомстве.

В последнее время отношения между Черногорией и Россией серьезно ухудшились. Власти в Подгорице обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела балканского государства, якобы Россия активно пыталась помешать вступлению Черногории в НАТО.

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В Москве обвинения отвергают. Замглавы МИД России Алексей Мешков предупредил партнеров, что присоединение Черногории к Североатлантическому альянсу негативно скажется на всем комплексе связей этой страны с Россией.

28 мая в московском аэропорту Домодедово на пограничном контроле был задержан направляющийся в Минск член правящей в Черногории Демократической партии социалистов (ДПС), депутат парламента страны Миодраг Вукович. В Москве позже пояснили, что законодатель включен в российский санкционный список политиков, пребывание которых в России нежелательно.

29 мая послу России в Черногории Сергею Грицаю была вручена нота протеста в связи с высылкой депутата Вуковича. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян дважды подумать перед тем, как планировать поездку в Черногорию. Она предупредила, что российские граждане и предприниматели всерьез рискуют оказаться под нажимом властей этой страны, а также могут столкнуться с угрозами и провокациями.

Черногория официально присоединится к НАТО 5 июня. Страна станет 29-м членом организации.