Захарова назвала обвинения Черногории попыткой оправдаться за вступление в НАТО

Обвинения министра иностранных дел Черногории Серджана Дармановича в адрес России из-за якобы вмешательства во внутренние дела страны направлены на то, чтобы оправдать перед собственным населением вступление в НАТО. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила Национальной службе новостей (НСН) в понедельник, 29 мая.

По словам дипломата, граждане республики «не загорелись идеей» присоединиться к Североатлантическому альянсу. «Именно поэтому и референдум проведен не был. Официоз побоялся показать истинные цифры, демонстрирующие волю черногорцев», — заявила Захарова.

