МИД Черногории обвинил Россию во вмешательстве в дела страны

Министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия «активно вмешивалась во внутренние дела» страны, пытаясь помешать Подгорице присоединиться к НАТО. Об этом сообщает RTCG.

Он отметил, что в Черногории на вмешательство Москвы «смотрели неодобрительно». «Наше членство в Североатлантическом альянсе не направлено против кого бы то ни было, в том числе против России. Но разумеется, мы не можем согласиться с тем, что кто-то третий решает, где нам быть», — отметил дипломат.

Материалы по теме Интриги Черной Горы Зачем Подгорица обвиняет Москву в попытке переворота

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что у Подгорицы «есть экономические отношения с Москвой», однако она не является главным торговым партнером Черногории. «У нас много туристов из России, а российские инвестиции в нашу экономику показали себя неэффективными», — приводит РИА Новости слова Дармановича.

Черногория официально присоединится к Североатлантическому альянсу 5 июня. Страна станет 29-м членом НАТО. В Москве заявили, что оставляют за собой право принимать решения по защите национальной безопасности в связи с решением Подгорицы присоединиться к блоку.