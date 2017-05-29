Россиянам рекомендовали подумать дважды перед поездкой в Черногорию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала россиян дважды подумать перед тем, как планировать поездку в Черногорию. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.

Она добавила, что сейчас российские граждане и предприниматели всерьез рискуют оказаться под нажимом властей этой страны, а также могут столкнуться с угрозами и провокациями. «Когда в Черногории продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений, вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что худшей рекламы Черногории, чем заявления министра иностранных дел страны Серджана Дармановича в отношении России и россиян, придумать сложно. 29 мая глава ведомства обвинил Москву в активном вмешательстве во внутренние дела страны и в попытках помешать Подгорице присоединиться к НАТО.

Ранее Россия запретила въезд депутату Демократической партии социалистов Черногории Миодрагу Вуковичу. Как рассказал сам политик, по прибытии в Домодедово в воскресенье, 28 мая, его задержала полиция. Стражи порядка заявили депутату, что в России он входит в список персон нон грата и должен быть депортирован. Утром 29 мая он вылетел на родину. В тот же день послу России в Черногории Сергею Грицаю была вручена нота протеста в связи с высылкой политика.

Черногория официально присоединится к Североатлантическому альянсу 5 июня. Страна станет 29-м членом НАТО. В Москве заявили, что оставляют за собой право принимать решения по защите национальной безопасности в связи с решением Подгорицы присоединиться к блоку.

