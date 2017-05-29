Мир
 

В МИД России объяснили запрет на въезд черногорскому депутату

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Миодраг Вукович
Миодраг Вукович

Запрет на въезд в Россию депутату Демократической партии социалистов Черногории Миодрагу Вуковичу связан с антироссийскими санкциями. Об этом говорится в официальном комментарии внешнеполитического ведомства.

«Не секрет, что Черногория изначально присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза, в том числе и персонального характера. Мы всегда говорили, что оставляем за собой право принимать ответные меры на основе взаимности, как это и принято в дипломатической практике», — говорится в документе.

Ранее 29 мая послу России в Черногории Сергею Грицаю была вручена нота протеста в связи с высылкой депутата Вуковича. По словам самого политика, направлявшегося транзитом из Москвы в Минск на парламентскую ассамблею Центрально-Европейской инициативы, вечером 28 мая в аэропорту Домодедово его задержала полиция. Стражи порядка сообщили Вуковичу, что в России он входит в список персон нон грата и должен быть депортирован. Он вылетел на родину утренним рейсом 29 мая.

28 мая министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия «активно вмешивалась во внутренние дела» страны, пытаясь помешать Подгорице присоединиться к НАТО. В Москве назвали эти обвинения попыткой оправдаться за вступление в Североатлантический альянс.

Черногория официально присоединится к НАТО 5 июня. Страна станет 29-м членом организации. В Москве заявили, что оставляют за собой право принимать решения по защите национальной безопасности в связи с решением Подгорицы присоединиться к блоку.

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