Черногория заявила России протест из-за высылки своего депутата

МИД Черногории в понедельник, 29 мая, вручил ноту протеста послу России в этой стране Сергею Грицаю. Поводом для этого послужила депортация из Москвы члена правящей Демократической партии социалистов (ДПС) депутата Миодрага Вуковича. Об этом сообщает RTCG.

По словам самого политика, направлявшегося транзитом из Москвы в Минск на парламентскую ассамблею Центрально-Европейской инициативы, вечером 28 мая в аэропорту Домодедово его задержала полиция. Стражи порядка сообщили Вуковичу, что в России он входит в список персон нон грата и должен быть депортирован на родину.

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Следующий рейс в Тиват был только утром в понедельник, поэтому, как рассказал депутат, он был вынужден провести время ожидания «в негуманных условиях». Вукович добавил, что у него обострилось хроническое заболевание.

В настоящее время парламентарий находится в Черногории. Он назвал решение российских властей о своей депортации политическим.

28 мая министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия «активно вмешивалась во внутренние дела» страны, пытаясь помешать Подгорице присоединиться к НАТО. В Москве назвали эти обвинения попыткой оправдаться за вступление в Североатлантический альянс.

Черногория официально присоединится к НАТО 5 июня. Страна станет 29-м членом организации. В Москве заявили, что оставляют за собой право принимать решения по защите национальной безопасности в связи с решением Подгорицы присоединиться к блоку.