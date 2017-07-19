Объединение одиночек

РАНХиГС проводит в эти дни шестой летний кампус. На фоне повышения роли молодежи в общественно-политической жизни подобные мероприятия вызывают интерес не только у студентов. О специфике нынешнего кампуса «Ленте.ру» рассказал руководитель группы тьюторов, доцент Института общественных наук РАНХиГС Евгений Миронов.

«Лента.ру»: Чем принципиально отличается нынешний кампус от предыдущих?

Миронов: Во-первых, кампус становится более интернациональным. В этом году у нас 213 участников, из них 81 иностранец, представлены 32 страны, и у нас около 20 зарубежных спикеров.

Еще четыре года назад постоянная рабочая коммуникация на английском представляла для ребят некую сложность, а сейчас с этим проблем нет. Те, кто сегодня приезжает на кампус, лучше представляют себе его специфику и понимают, что здесь без языка не обойтись.

Явно меняется и мотивация участников. Года два-три назад приезжали поучиться, но и потусоваться. В принципе, мы ничего не имеем против такого подхода, но в этом году появилось ощущение, что приехали ребята, сфокусированные именно на учебной стороне кампуса. В этот раз у нас сразу началась работа по ночам, хотя обычно это происходит лишь на шестые-седьмые сутки.

Возможно, отчасти такое изменение в подходах обусловлено темой нынешнего кампуса: «Предпринимательство: от идеи к успеху». До сих пор мы делали акцент на более отвлеченных и менее прикладных аспектах. У нас был кампус, посвященный образованию будущего. В прошлом году мы говорили про конфликты. А выбор «предпринимательской» темы, видимо, повлиял на то, какие ребята приехали. Далеко не все они, конечно, изучают бизнес и менеджмент, но очевидно, что они более прагматичны.

Фото: предоставлено организаторами

Выбор более прикладной темы, наверное, повлиял и на формат преподавания и подбор спикеров.

Конечно, мы старались приглашать людей, связанных с разными видами предпринимательства. Но не обязательно бизнесменов, потому что для нас предпринимательство — более широкое понятие. И с этой точки зрения предприниматели — это люди, которые что-то созидают. Те, благодаря которым в мире появляется что-то, чего раньше не было. Они могут трудиться в сфере образования, заниматься социальными проектами или теми же медиа.

А вот в формате преподавания особых изменений не произошло, потому что мы всегда были довольно интерактивны. Понятно, что есть определенный процент лекций, но в то же время присутствуют и стимуляторы, игры, мастер-классы. Это традиция кампуса.

Из «форматных» новаций — разве что вебинары и телемосты. Кстати, и на церемонии открытия был телемост с Рязанью и Тюменью — двумя городами, входящими в Ассоциацию инновационных регионов России. Без такого дистанционного общения не обойтись, если, скажем, речь идет о крупном бизнесмене или медийной персоне вроде Тины Канделаки — то есть спикере, у которого не очень много свободного времени, чтобы приехать лично.

Некоторые бизнесмены сами делают акселераторы для воспитания собственной смены. Не кажется ли вам, что, выбрав «предпринимательскую» тему, вы заведомо оказались в более уязвимом положении по сравнению с такими проектами?

«Летний кампус РАНХиГС» не является акселератором. Бизнес для нас важная, но далеко не единственная сфера, в которой предпринимательство проявляется. Мы хотим говорить о предпринимательстве как особом типе мышления, особом типе отношения к миру. Как о поле, в котором я могу реализовать свои проекты, изменить окружающую действительность, достичь чего-то важного.

Это могут быть и деньги. Но даже в бизнесе за деньгами стоит еще и какой-то ценностный ориентир: я делаю это для чего-то. Для нас очень важен этот разговор о ценностях. И это не высокие слова. Когда ребята делают финальную презентацию, они обязательно должны обозначить ключевые ценности, руководствуясь которыми будут принимать решения.

Мы не проводим конкурс стартапов, мы пытаемся вовлечь ребят в разговор о предпринимательском типе мышления. У нас сценарий предполагает соревнование команд. Но это не фирмы и корпорации, а think-tanks, консалтинговые организации. Они думают не о своей прибыли, а помогают другим добиться успеха.

Фото: campus4youth.ru

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С другой стороны, молодежи свойственна переоценка всех ценностей и стремление к разрушение, которое не всегда является созидательным — если вспомнить шумпетеровское определение предпринимательства.

Очень часто студенты, приезжающие из небольших городов, говорят: «Мне казалось, что я один такой, а оказывается, нас много — таких, которые чего-то хотят».

Мне кажется, что одна из функций кампуса — объединение ребят. Когда они вместе — они слышат друг друга, получают удовольствие от общения. И эта потенциальная деструктивность, которая в молодежи, безусловно, есть, переходит в более конструктивное русло.

Другое дело, что это не совсем типичные представители своего поколения. Это всегда очень хорошие студенты. Мы их отбираем в том числе по признаку академической успешности. А если студент академически успешен — он по определению умеет играть по правилам.

Правда, с ними надо делать уже следующий шаг. И хотя бы на уровне разговора мы предлагаем им следующую позицию: «Вы уже умеете играть по правилам, которые установили другие люди — профессора, работодатели и т.п. Но что вы будете делать, когда вам придет время устанавливать правила?» А оно ведь гарантированно придет. И надо, чтобы они пришли к этому моменту не со стремлением все порушить, а со стремлением сделать следующий шаг, опираясь на то, что уже достигнуто.