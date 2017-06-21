На Летнем кампусе РАНХиГС выступят ведущие мировые экономисты и бизнесмены

На Летнем кампусе-2017 РАНХиГС выступят постоянные гости мероприятия — управляющий партнер Altera Capital, председатель совета директоров «Аэрофлота» Кирилл Андросов и глава постоянного представительства МВФ Габриэль ди Белла. Форум также впервые посетит главный экономист Microsoft Престон Макафи. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Летний кампус Президентской академии — ежегодный международный образовательный проект для молодежи. Специальные лекции и интерактивные занятия для участников проводят ведущие российские и зарубежные ученые, государственные служащие и бизнесмены мирового уровня.

На Летнем кампусе в этом году выступит член попечительского совета РАНХиГС Кирилл Андросов. С 2010 года он занимает пост управляющего партнера компании Altera Capital. Он является председателем совета директоров ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии».

Экспертом предстоящего Летнего кампуса также станет Габриэль ди Белла — глава постоянного представительства МВФ в Москве. Был заместителем департамента МВФ по Западному полушарию, ведущим экономистом фонда по США, а также главой представительства МВФ в Никарагуа. Ди Белла — специалист по странам с переходной экономикой, его профессиональные интересы лежат в области экономической приемлемости долга и реального валютного курса.

Впервые гостем молодежного форума станет главный экономист Microsoft Престон Макафи. Ранее он был экономистом в Google. Также занимал должность вице-президента и научного сотрудника в Yahoo! Research.

Организаторами Летнего кампуса являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, правительство Республики Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России, при поддержке группы компаний «АКИГ».