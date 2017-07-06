В Летнем кампусе РАНХиГС примут участие студенты из 32 стран

В 2017 году участниками Летнего кампуса РАНХиГС, который пройдет с 7 по 20 июля в Иннополисе под Казанью, станут более 210 студентов (81 иностранный гражданин и еще 80 студентов из Татарстана). На шестом по счету Кампусе будет наибольшее разнообразие по числу представленных государств за все время проведения мероприятия. Зарубежные студенты прибудут из 32 двух стран мира. В их число входят Швейцария, Канада, Китай, Индия, Голландия, Сингапур, Турция, Италия и Испания, и многие другие.

Кампус представляет собой ежегодный образовательный слет для российской и иностранной молодежи. Мероприятие нацелено на обеспечение личностного и профессионального роста участвующих студентов. Для этого перед ними выступят ведущие эксперты, бизнесмены и госслужащие, которые проведут специальные лекции и мастер-классы.

В качестве экспертов выступят старший вице-президент The Coca-Cola Company Клайд Таггл, глава постоянного представительства МВФ Габриэль ди Белла, главный экономист Microsoft Престон Макафи, профессор РАНХиГС Сэм Потоликкио, независимый член совета директоров Euromoney Institutional Investor PLC Нил Осборн, преподаватель международной экономики университета Помпеу Фабра Жосеп Бертран и другие.

Организаторами Летнего кампуса Президентской академии являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, правительство Республики Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России, при поддержке ГК «АКИГ».

«Лента.ру» — главный информпартнер мероприятия.