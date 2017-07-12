В Госдуме анонсировали законопроект об увеличении сроков давности за хищения

Приговор бизнесмену Сергею Полонскому подвиг парламентариев на разработку законопроекта об увеличении сроков давности за хищения в особо крупных размерах, заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Сергей Жигарев. Его слова приводит Национальная служба новостей (НСН).

«Мы завтра с коллегами обсудим этот вопрос и разработаем законопроект уже к осенней сессии Госдумы. Нужно увеличивать сроки давности в зависимости от финансового порога. Когда идёт речь о многомиллиардной сумме, как в случае с Полонским, срок давности не должен быть 5-6 лет или даже 3 года», — сказал парламентарий.

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Жигарев подчеркнул, что ужесточение коснется только самых вопиющих случаев мошенничества. «С одной стороны, даже президент говорил, что хватит кошмарить бизнес бесконечными проверками. С другой стороны, мы имеем такие вопиющие случаи, как с Полонским, когда речь идет о миллиардах рублей», — отметил он.

Ранее в среду суд приговорил Полонского к пяти годам колонии за хищение 2,6 миллиарда рублей дольщиков. Однако сразу после оглашения приговора, он был освобожден в зале суда по истечении срока давности. Предприниматель встретил решение судьи аплодисментами.

По версии следствия, в 2008—2009 годах Полонский вместе с членами совета директоров «Миракс Групп» похитил около 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилищных комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля».