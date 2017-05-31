Корпорация МСП и Ассоциация итальянских предпринимателей подписали меморандум о взаимопонимании в рамках Российского форума малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Со стороны Корпорации МСП документ подписал генеральный директор Александр Браверман, со стороны GIM-Unimpresa – президент Мария Луиза Бароне. «Расширение рынков сбыта товаров и услуг для малых и средних компаний, в том числе за счет расширения международного сотрудничества, является одной из приоритетных задач Корпорации, – отметил Браверман.

По словам Бароне, сейчас, когда в России «полным ходом идет развития экономики, мы уверены, что существуют много возможностей для сотрудничества и партнерства малого и среднего бизнеса наших стран в разных отраслях производства».

Стороны подтвердили готовность оказывать содействие налаживанию кооперации между предпринимательскими сообществами обоих государств. В числе совместных мероприятий – распространение информации о существующих бизнес-возможностях для российских субъектов МСП и итальянских предприятий, а также повышение степени локализации производства итальянских компаний на территории Российской Федерации за счет встраивания в их цепочки поставщиков российских субъектов МСП.

Сотрудничество будет осуществляться в формате обмена информацией, проведения совещаний и, в случае необходимости, создания совместных рабочих и консультативных групп.

