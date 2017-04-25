Бизнес
 

Предприниматели ДФО высоко оценили возможности портала Бизнес-навигатора МСП

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Вячеслав Шпорт
Вячеслав Шпорт

Представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в рамках визита в Хабаровский край познакомили предпринимателей Дальневосточного федерального округа с новым инструментом для создания и развития бизнеса — порталом Бизнес-навигатора МСП. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП. Совещание проходило в режиме видеоконференци со всеми субъектами России, входящими в ДФО.

Участниками встречи стали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Владимир Солодов, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, статс-секретарь–заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Ларионова, представители региональных и федеральных органов власти, предпринимательского, и банковского сообществ, общественных организаций.

Представители Корпорации презентовали портал Бизнес-навигатора МСП и рассказали о его возможностях для развития предпринимательской деятельности в регионах.

Вячеслав Шпорт выразил уверенность, что сотрудничество с Корпорацией МСП значительно расширит возможности правительства края для развития малого бизнеса в регионе, создания новых видов продукции и рабочих мест. «Уже есть позитивная динамика — предприниматели нашего края активно интересуются кредитно-гарантийными программами Корпорации, пользуются новым инструментом — Бизнес-навигатором МСП», — отметил он.

По словам Натальи Ларионовой, портал Бизнес-навигатора МСП может стать дополнительным драйвером развития сегмента малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе. «Интернет-ресурс позволяет раскрыть свой предпринимательский потенциал без дополнительных затрат на поиск и получение необходимой информации, а также будет полезен тем, кто хочет расширить имеющийся бизнес», — отметила она.

С помощью портала Бизнес навигатора МСП можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с госучастием и другое. Доступ в систему бесплатный.

Частью экосистемы Бизнес-навигатора МСП является технологическая платформа «Поток», разработанная группой компаний Rambler&Co совместно с Корпорацией МСП. «Поток» обеспечивает предпринимателей всем необходимым на начальных этапах ведения бизнеса: собственным сайтом, инструментами для его продвижения, системой аналитики и отслеживания эффективности.

В основе системы «Поток» лежат технологии и аудиторные данные Rambler&Co, такие как «Рамблер/топ-100», Rambler DMP (платформа управления обезличенными данными о пользователях), Rambler DSP (рекламная система, участвующая в RTB аукционах), Ichiba. Все это позволяет предпринимателю с минимальными знаниями пройти путь от создания витрины до привлечения новых клиентов.

В Бизнес-навигатор МСП включены 13 городов ДФО. Общее число пользователей из регионов ДФО составило порядка 6,5 тысячи человек (данные Яндекс-метрика). Наибольшую активность показали пользователи из Хабаровского края (более 2 тысяч посетителей).

В рамках оказания субъектам МСП кредитно-гарантийной поддержки всего за период деятельности Корпорации МСП в регионах ДФО предоставлена 291 гарантия и поручительство на сумму около 3,3 миллиарда рублей. Это позволило 208 местным компаниям, реализующим проекты в области промышленности, сельского хозяйства, строительства и сферы услуг, привлечь кредитные ресурсы на общую сумму свыше 4 миллиардов рублей.

В 2017 году Корпорации МСП планирует провести в 8 субъектах РФ, входящих в состав ДФО (Амурской области, Еврейской автономной области, Камчатском крае, Магаданской области, Приморском и Хабаровском краях, Чукотском автономном округе) образовательные программы для предпринимателей – «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства».

Бизнес-навигатор МСП охватывает 169 городов РФ с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицы отдельных субъектов Российской Федерации. Число зарегистрированных на портале Бизнес-навигатора МСП пользователей, по данным на апрель 2017 года, уже превысило 40 тысяч человек.

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