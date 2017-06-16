Корпорация МСП поможет избавиться от импортной сои

Группа компаний «Букет» ввела в эксплуатацию новый участок оросительные системы в рамках проекта «Биотерра», реализуемого в Саратовской области при поддержке Корпорации МСП. Торжественная церемония состоялась в пятницу, 16 июня. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

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Проект «Биотерра» предполагает создание современной системы орошения в левобережных районах области. Он реализуется в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы».

В настоящее время ведется активная работа в рамках первого этапа проекта на участке площадью 200 тысяч гектаров. Это позволит к 2024 году собирать до 400 тысяч тонн сои, что составляет примерно 25 процентов объемов импорта соевых бобов. Кроме того, урожаи кукурузы в этих прогнозируются также на уровне 400 тонн.

В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию в общей сложности до 25 тысяч гектаров и столько же в 2018 году, сообщил президент ГК «Букет» Владислав Буров. «Поддержка Корпорации МСП и регионального гарантийного фонда обеспечила нашей компании возможность получения финансирования. Актуальную информацию о мерах кредитно-гарантийной поддержки мы нашли с помощью Портала Бизнес-навигатора МСП», — отметил он.

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Корпорация МСП и Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области в марте 2017 года предоставили гарантии на 527,9 миллиона рублей и 23 миллиона рублей соответственно, под которые Сбербанк выделил ГК «Букет» кредит на инвестиционные цели в сумме 787 миллионов рублей.

В рамках поездки в Саратовскую область представители Корпорации МСП приняли участие в Бизнес-форуме «Развитие во взаимодействии». Гендиректор Корпорации Александр Браверман рассказал о работе в области по поддержке и развития сегмента МСП. Была проведена презентация портала Бизнес-навигатор МСП. С его помощью можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах и другую информацию.

Частью экосистемы Бизнес-навигатора является технологическая платформа «Поток», разработанная Rambler&Co совместно с Корпорацией МСП. Платформа обеспечивает предпринимателей всем необходимым на начальных этапах ведения бизнеса: собственным сайтом, инструментами для его продвижения, системой аналитики и отслеживания эффективности.