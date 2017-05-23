Корпорация МСП и Финансовый университет проведут конкурс бизнес-планов студентов

Корпорация МСП, совместно с МСП Банком и Финансовым университетом подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве, предусматривающее популяризацию института предпринимательства среди молодежной аудитории. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Со стороны Корпорации МСП соглашение подписал генеральный директор Александр Браверман, со стороны МСП Банка — председатель правления Дмитрий Голованов, со стороны Финансового университета — ректор Михаил Эскиндаров.

Для поддержки предпринимательских инициатив студентов вуза Корпорация МСП проведет среди студентов Финансового университета конкурс на создание лучшего бизнес-плана. Конкурс продлится до конца года, и по его итогам лучшие работы будут награждены.

Одним из условий для участников конкурса является использование при подготовке материалов Портала Бизнес-навигатора МСП, который был презентован студентам Финансового университета в рамках данной встречи.

Портал предоставляет предпринимателям ряд возможностей. Так, с его помощью можно узнать, какой бизнес лучше открыть в своем городе, в каком месте, какие инвестиции и документы для этого понадобятся. Кроме того, портал поможет составить примерный бизнес-план, рассчитать спрос на товары и услуги выбранного бизнеса, подскажет, сколько вокруг конкурентов.

Отмечается, что частью экосистемы Бизнес-навигатора МСП является технологическая платформа «Поток», разработанная группой компаний Rambler&Co совместно с Корпорацией МСП.

