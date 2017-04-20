На Ялтинском международном форуме представлен портал Бизнес-навигатора МСП

На международном экономическом форуме в Ялте, состоявшемся 20-21 апреля, представлен портал Бизнес-навигатора МСП. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Портал предоставляет предпринимателям ряд возможностей. Так, с его помощью можно узнать, какой бизнес лучше открыть в своем городе, в каком месте, какие инвестиции и документы для этого понадобятся. Кроме того, портал поможет составить примерный бизнес-план, рассчитать спрос на товары и услуги выбранного бизнеса, подскажет, сколько вокруг конкурентов.

Отмечается, что частью экосистемы Бизнес-навигатора МСП является технологическая платформа «Поток», разработанная группой компаний Rambler&Co совместно с Корпорацией МСП.

В настоящее время Бизнес-навигатор МСП работает в 169 крупнейших городах России с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицах отдельных субъектов Российской Федерации, в том числе в четырех городах на территории Республики Крым – Севастополь, Симферополь, Керчь и Евпатория.

