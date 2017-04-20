Малый бизнес в прошлом году заработал на госзакупках 1,5 триллиона рублей

Представители Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) принимают участие в деловой программе Красноярского экономического форума, который проходит 20-21 апреля. Об этом сообщает пресс-релиз Корпорации, полученный редакцией «Лента.ру».

В четверг, 20 апреля Корпорация МСП совместно с «Роснефтью» и РЖД на тему участия субъектов МСП в закупках госкомпаний. Заместитель гендиректора Корпорации Наталья Коротченкова рассказала о принимаемых мерах по расширению доли участия субъектов МСП в закупках крупнейших компаний с государственным участием.

«Результатом данной работы стал стабильный рост объемов участия малых и средних компаний в закупках. Так, общий объем закупок у субъектов МСП по итогам 2016 года составил более чем 1,5 триллиона рублей», ― подчеркнула она.

Коротченкова отметила, что «Роснефть» и РЖД входят в число крупнейших заказчиков по объему и количеству закупок у субъектов МСП, с которыми Корпорацией были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере госзакупок.

В рамках деловой программы форума состоялась демонстрация Портала Бизнес-навигатор МСП. Ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. С его помощью можно бесплатно определить оптимальный вид бизнеса, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах, мерах господдержки, условиях участия в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием.

Частью экосистемы Бизнес-навигатора МСП является технологическая платформа «Поток», разработанная группой компаний Rambler&Co совместно с Корпорацией МСП. Эта платформа обеспечивает предпринимателей всем необходимым на начальных этапах ведения бизнеса: собственным сайтом, инструментами для его продвижения, системой аналитики и отслеживания эффективности.

Бизнес-навигатор МСП охватывает уже 169 городов России, в том числе два в Красноярском крае ― Красноярск и Ачинск. В ближайшее время будет разработано мобильное приложение этого ресурса.

