Корпорация МСП кредитовала малый бизнес на 50 миллиардов рублей

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2016 году предоставила кредиты на общую сумму около 50 миллиардов рублей. Об этом рассказал на гайдаровскром форуме глава корпорации Александр Браверман, сообщает «Газета.Ru».

Также он сообщил о снижении размера вознаграждения за предоставление гарантий субъектам МСП с 1,25 до 0,75 процента и поручительств с 0,5 до 0,1 процента.

В конце сентября 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил, что власти России выделят дополнительно 20 миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Он также обращал внимание правительства на необходимость помочь малому бизнесу освоить новые рыночные ниши и упростить доступ к закупкам крупных корпораций.

Кабмин также одобрил в прошлом году упрощение процедуры получения субсидий для малыми средними предприятиями.

