Столичные предприниматели оценили преимущества «Бизнес-навигатора»

Большинство предпринимателей московского региона высоко оценили эффективность Портала «Бизнес-навигатор», предназначенного для малого и среднего бизнеса. Такое мнение в ходе интерактивного голосования высказали 94 процентов присутствовавших на встрече мэра Москвы Сергея Собянина и генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана с представителями бизнес-сообщества, следует из сообщения Корпорации.

Как рассказал Александр Браверман, за период деятельности Корпорации субъектам МСП столичного региона предоставлено 275 гарантий и поручительств на сумму 5,4 миллиарда рублей. Финансовая поддержка позволила 192 компаниям, реализующим проекты в сфере сельского хозяйства, строительства, производства и услуг, привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 7,5 миллиарда рублей. Общий же объем закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории региона, составил 673,6 миллиарда рублей, отмечается в сообщении Корпорации.

«Открыв "Бизнес-навигатор", Корпорация МСП сделала важный шаг на пути формирования единой информационной среды для московских предпринимателей», — заявил на встрече Сергей Собянин. По его словам, следующим шагом должна стать интеграция с «Бизнес-навигатором» баз данных других городских порталов. Это позволит предпринимателям не только получать необходимую информацию, но и совершать реальные бизнес-операции — от участия в городских торгах до инвестирования средств в конкретные проекты, отметил столичный градоначальник.

«В числе перспективных направлений сотрудничества можно назвать поддержку инновационных предприятий и расширение рынков сбыта малых и средних компаний, а также продолжение работы по расширению доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам, создание благоприятных условий для дальнейшего роста бизнес-активности в регионе, в том числе за счет популяризации института предпринимательства среди населения и использования удобных инструментов бизнес-навигации», — отметил Александр Браверман.

Москва возглавляет десятку регионов-лидеров по динамике посещения портала «Бизнес-навигатора МСП» с долей более чем в 30 процентов. Основную часть пользователей — 91 процент — составляют владельцы компаний, относящихся к сегменту микробизнеса в сфере оптовой и розничной торговли, строительства, разработки компьютерного программного обеспечения, отмечается в сообщении Корпорации.