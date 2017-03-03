Бизнес
 

Представители корпорации МСП встретились с предпринимателями Тульской области

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Представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в составе делегации Министерства экономического развития Российской Федерации посетили Тульскую область для встречи с представителями предпринимательским сообществом региона. Об этом говорится в сообщении корпорации.

Встречу с предпринимателями Тульской области провели министр экономического развития России Максим Орешкин, первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов и генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

Александр Браверман на встрече рассказал о ходе реализации корпорацией мер поддержки малых и средних компаний Тульской области, взаимодействии с органами исполнительной власти региона по вопросам создания современной инфраструктуры поддержки бизнеса.

Так, за период деятельности корпорации субъектам МСП региона было предоставлено 84 гарантии и поручительства на сумму более 490 миллионов рублей. Реализация мер финансовой поддержки позволила 80 компаниям, реализующим проекты в сфере сельского хозяйства, сельхозпереработки, производства, строительства и сферы услуг, привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 863,8 миллиона рублей. Совместно с региональными гарантийными организациями были поддержаны три кредита на общую сумму 130,7 миллиона рублей (47,3 миллиона рублей гарантий корпорации и 26,5 миллиона рублей поручительств РГО).

Корпорация продолжает работу по расширению доли участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием. По итогам 2016 года общий объем закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Тульской области, составил 3,7 миллиарда рублей. Из этого объема двумя крупнейшими заказчиками заключено пять договоров на общую сумму 53,53 миллиона рублей с субъектами МСП, зарегистрированными на территории двух моногородов в Тульской области.

В МФЦ региона в 2016 году поступило более 1400 заявок на услуги корпорации. Тульская область вошла в десятку регионов, где было зарегистрировано наибольшее число обращений в МФЦ за услугами корпорации.

В рамках визита представители корпорации МСП провели презентацию уникального ресурса для предпринимателей — Портала Бизнес-навигатора МСП.

С помощью этого ресурса можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах господдержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с госучастием и другое.

«Портал Бизнес-навигатора МСП уже показал свою эффективность на практике. Он востребован предпринимателями, в Корпорацию неоднократно поступали положительные отзывы о работе ресурса. Мы надеемся, что использование портала будет дополнительно способствовать реализации предпринимательского потенциала населения Тульской области», – отметил Александр Браверман.

с 1 января 2017 года Бизнес-навигатор МСП охватывает 169 городов Российской Федерации с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицы отдельных субъектов Российской Федерации.

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