Предприниматели Санкт-Петербурга протестировали портал Бизнес-навигатор

Представители корпорации МСП провели презентацию портала Бизнес-навигатор для предпринимателей Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в пятницу, 10 марта, в редакцию «Ленты.ру»

Владельцам бизнеса были продемонстрированы возможности информационной и маркетинговой поддержки портала Бизнес-навигатор. Предприниматели смогли самостоятельно пройти регистрацию и получить доступ к полному перечню сервисов ресурса.

С помощью портала можно выбрать оптимальный вид бизнеса с учетом привязки к конкретной локации, получить информацию о конкурентах, рассчитать бизнес-план, выбрать недвижимость для бизнеса, нанять сотрудников, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с госучастием.

Доступ в систему бесплатный. В настоящее время ведется разработка мобильного приложения портала, которое планируется предоставить предпринимателям к осени 2017 года.

«Бизнес-навигатор МСП показал свою эффективность. Положительные отзывы предпринимателей говорят о востребованности портала. Сейчас сервис охватывает 169 городов Российской Федерации с численностью жителей более 100 тысяч человек», — заявила заместитель генерального директора Корпорации МСП Светлана Кузнецова. По ее словам, в дальнейшем развитие Бизнес-навигатора МСП будет происходить при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.

Как рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, между правительством Санкт-Петербурга и Корпорацией подписано соглашение о взаимодействии в сфере развития малого и среднего бизнеса. Стороны договорились, что подобные встречи будут регулярными. «Это свидетельствует, в первую очередь, о том, что Санкт-Петербург является одной из самых развитых площадок для успешного становления и развития бизнеса», — заявил он.

Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что сотрудничество корпорации МСП и правительства Санкт-Петербурга в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства развивается в соответствии с ранее заключенным соглашением о партнерстве. На сегодняшний день 111 малых и средних компаний города получили гарантии и поручительства на сумму 4,2 миллиарда рублей, что позволило обеспечить кредитную поддержку проектов в объеме 5,4 миллиарда рублей. Также Корпорация совместно с региональными гарантийными организациями предоставили субъектам МСП Санкт-Петербурга поддержку в размере 118,3 миллиона рублей, объем привлеченных кредитных средств составил 187,7 миллиона рублей.

Корпорация ведет работу по расширению доли участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием. По данным на февраль 2017 года общий объем закупок таких компаний у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга, составил 105,4 миллиарда рублей.

