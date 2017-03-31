Ставропольские предприниматели узнали все о портале Бизнес-навигатор

Представители корпорации МСП провели презентацию портала Бизнес-навигатор для ставропольских предпринимателей. Вместе с бизнесменами уникальными возможностями нового ресурса ознакомились чиновники краевого правительства. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в пятницу, 31 марта, в редакцию «Ленты.ру».

В мероприятии приняли участие зампред краевого правительства Александр Бойков, заместитель гендиректора Корпорации МСП Светлана Кузнецова, первый заместитель министра экономического развития региона Елена Кильпа, представители общественных организаций и деловых объединений, предприниматели.

«На мой взгляд, одним из драйверов для развития предпринимательства в регионе может стать портал Бизнес-навигатор МСП, который бесплатно предоставляет широкий набор инструментов для создания и развития своего дела», — заявила Елена Кильпа.

С помощью портала можно определить оптимальный вид бизнеса, выбрать наилучшее местоположение для него, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки.

Представители бизнес-сообщества Ставропольского края на практике оценили работу сервисов портала. С помощью представителей Корпорации МСП они смогли протестировать работу ресурса. В частности, прошли регистрацию для получения доступа к полному перечню сервисов.

Партнерство Корпорации МСП и Ставропольского края в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства развивается в рамках соглашения о сотрудничестве, которое было заключено в марте 2016 года. За это время Корпорация предоставила бизнесменам региона 216 гарантий и поручительств более чем на 3,7 миллиарда рублей.

