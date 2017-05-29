Бизнес
 
Последние новости
В результате урагана в Москве погибли четыре человека
Главный герой «Стрелы» довел до экстаза ведущих спортивного телешоу
В ДНР сообщили о гибели десяти бойцов «Азова» от дружественного огня
Выезд из подмосковной резиденции Медведева заблокировала упавшая сосна
Intel выпустит 18-ядерный процессор
Черногория заявила России протест из-за высылки своего депутата
После вечеринки австралиец обнаружил себя на сделанном полицией селфи
Популярные новости
Певицу МакSим экстренно госпитализировали на отдыхе в Турции
Черногория заявила России протест из-за высылки своего депутата
Intel выпустит 18-ядерный процессор
Советник Порошенко раскрыл характеристики новейшей украинской ракеты
После вечеринки австралиец обнаружил себя на сделанном полицией селфи
Путин узнал об истории с задержанием в Москве читавшего «Гамлета» мальчика
Упавшее дерево преградило дорогу аэроэкспрессам во Внуково

Рожденный не в СССР

Кто и как строит новый российский бизнес

Перейти в «Мою Ленту»
Максим Максимов
Максим Максимов
Фото предоставлено героем материала

26 мая Россия отметила один самых молодых профессиональных праздников — День предпринимателя. Бизнес — это не просто способ повышения личного благосостояния конкретного человека, это жизненная философия. Это сложный путь, который, с одной стороны, позволяет человеку стать независимым от социума, с другой — заставляет брать на себя всю полноту ответственности не только за свою судьбу, но порой и за тех людей, которые в тебя поверили. «Лента.ру» начинает публикацию материалов, посвященных людям новой формации, людям бизнеса XXI века.

Каждая бизнес-история своеобразна. Одни похожи на семейную сагу, другие — на авантюрный роман, третьи — на детективный сериал. Ту же, о которой пойдет речь, скорее можно сравнить со сказкой, где герой долго трудится, создает вокруг себя целый мир, а в критический момент судьба вознаграждает его неожиданной, хотя и заслуженной помощью. История молодого предпринимателя Максима Максимова попала в наше поле зрения не как уникальный случай в бизнес-сообществе, а как раз наоборот — как вполне типичный его образец. Тем и интересна эта пока короткая, но уже довольно насыщенная история.

Обычно люди дела сразу выбирают свою дорогу и упорно движутся в выбранном направлении. Но бывают и другие случаи, когда человек или компания стараются развивать сразу несколько совершенно не связанных друг с другом проектов. Наш случай как раз такой.

Максим Максимов родился в начале 90-х в семье медиков и Советский Союз уже не застал. Окончил школу и университет в родной Самаре. Можно сказать, что к индивидуальному предпринимательству Максим был приучен уже в школе, где придумывал и писал творческие проекты для одноклассников.

Свое же первое настоящее дело Максим начал, когда учился на четвертом курсе Самарского государственного технического университета — открыл фирму по продаже аксессуаров для сотовых телефонов. Для этого организовал прямые контакты с Китаем, не раз ездил в Поднебесную, даже пожил там немного для налаживания связей и лучшего понимания менталитета деловых партнеров. Бизнес фирмы «М:стайл» разрастался, постепенно превращаясь в сеть, которая была представлена уже шестью торговыми точками в Самаре, а еще в Тольятти, Саранске и Уфе. Но хотелось чего-то большего.

Продолжая развивать один бизнес, Максим взялся за новый проект — открыл пункт аренды спортинвентаря. Начали со скутеров, потом к ним добавились велосипеды, самокаты, ролики и т.д. Новизна идеи заключалась в том, чтобы люди могли кататься не в одном месте, вокруг самого пункта проката, а имели возможность перемещаться по различным маршрутам в разных районах города — брать велик в одном месте, а сдавать в другом. Понятно, что для этого понадобилось открыть сразу несколько точек. Кстати, сейчас их семь, и, кроме проката, там можно попрыгать на батутах, перекусить и что-то отремонтировать в специально оборудованной мастерской. Раз уж все равно приходится держать мастеров для обслуживания велосипедов и скутеров, то почему бы не помочь клиентам с ремонтом их собственного инвентаря… Новый бизнес захватил, телефоны ушли в прошлое. Но прокат — дело сезонное. Нужно было искать что-то еще.

В это время областное министерство экономики объявило конкурс проектов среди молодых предпринимателей. Победителям обещали выделить гранты для развития бизнеса. Здесь Максиму очень помогло полученное образование, благо составлению бизнес-моделей и бизнес-планов на факультете менеджмента СГТУ учили хорошо. Что же касается личного опыта в ведении бизнеса, то его у Максима было уже достаточно. В итоге идея с небольшим производством керамзитобетонных блоков комиссии понравилась, и грант в 500 тысяч от МЭРИТ нашел своего обладателя в лице компании «МиМ».

К развитию, казалось бы, не подразумевающего полета фантазии бизнеса в компании подошли творчески. Прежде всего в том, что касается поисков рабочей силы. Ее нашли… в «местах не столь отдаленных».

— Это и ФСИН выгодно, и нам — всегда под рукой трезвая рабочая сила, — улыбается Максим.

Сначала выпускали 500 штук керамзитобетонных блоков в день, потом 1000, 1500… Сейчас думают о производстве бордюрной плитки и даже такого пока редкого у нас, но перспективного материала, как древобетон.

Предприятие заработало, и захотелось применить свои знания, навыки и фантазию еще в каком-то деле. Вопрос — в каком?

— О существовании Портала Бизнес-навигатора МСП я узнал через «Единую Россию», — рассказывает Максим. — На одной из встреч, куда пригласили представителей Минэкономики, нам рассказывали о мерах поддержки бизнеса, и в том числе о самом Портале Бизнес-навигаторе МСП. Я зашел на тестовую версию сайта, посмотрел, сохранил ссылку. А позже как-то чистил ярлыки на компьютере и решил зайти снова. За это время сайт сильно обновился. Помимо геомаркетинговой системы, которая помогает определить наилучшее местоположение бизнеса, появились интересные аналитические исследования, каталог франшиз и многое другое. Бродил по сайту, смотрел разные сервисы, изучал спрос и предложения. Потом с помощью Портала нашел нужные помещения в аренду.

Очень важно, что пользователь навигатора может сэкономить время при поиске необходимой информации для получения финансовой поддержки. Мне нужен был кредит на пополнение оборотных средств. На Портале Бизнес-навигатора МСП я узнал о мерах кредитно-гарантийной поддержки, оказываемой Корпорацией МСП.

Благодаря Порталу Бизнес-навигатора МСП, ребятам из «МиМ» удалось реализовать давнюю задумку — создать свою рекламно-производственную фирму. По словам Максима, он и его товарищи постоянно сталкивались с тем, что в одной фирме готовы нарисовать интересную картинку или логотип, но сделать само изделие не могут. А в другой, наоборот, изготовить способны что угодно, а придумать и нарисовать — нет. Поэтому идея создания рекламного агентства полного цикла, способного производить продукт «под ключ» — от креативного дизайнерского решения до изготовления и даже размещения, показалась перспективной. С помощью Порталп Бизнес-навигатора МСП удалось не только найти помещение и партнеров, но и определить круг потенциальных клиентов. Не прошло и года, как агентство «Бродвей» прочно заняло свою нишу на рынке рекламных услуг Самары и всего Поволжья.

Идея использования Портала Бизнес-навигатора МСП показалась столь простой и продуктивной, что сейчас с ее помощью Максим рассчитывает расширить и свой прокатный бизнес. Поскольку Самару его «Прокат №1» уже охватил и здесь речь может идти скорее о качественном развитии, то появилась идея о распространении опыта на другие города. С помощью входящих в систему Портала Бизнес-навигатора МСП сервисов ТАСС-Бизнес уже найдены возможные бизнес-партнеры в Тольятти, которым идея и опыт Максима показались очень перспективными. Скорее всего, речь будет идти о франшизе или предоставлении Максиму и его друзьям места в городских парках. Переговоры прошли успешно, «вопрос в стадии решения», как дипломатично выразился молодой бизнесмен.

Вот так с нуля за несколько лет в городе появилось несколько новых предприятий. Максимов, который родился уже в новой России, а соответственно, лишь недавно перевалил за первую в своей жизни четверть века, не только обеспечивает себя и развивает бизнес, но и дает возможность содержать семьи более чем 60 своим сотрудникам. Это уже не мало. И, что характерно, во время всего нашего разговора Максим ни разу не заговорил о прибыли. Бизнес интересует его не как возможность побольше заработать, а как способ реализации своих идей и новых проектов. А значит, это история с открытым финалом.

Георгий Олтаржевский

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Бизнес
 — 
11:49 26 мая 2017

Тьма египетская

Как Арабская Республика борется с дефицитом электричества
14:16 20 мая 2017

Гендиректор «Мегафона» пообещал компенсации пострадавшим от сбоя

13:04 Сегодня

«Почта России» нашла 80 процентов очень довольных клиентов

13:28 20 мая 2017

Украина обложила российский шоколад пошлиной

Бизнес
 — 
18:59 26 мая 2017

Систематические ошибки

Юристы и эксперты усомнились в выводах АФК «Система»
14:02 Сегодня

Citroen отзовет 30 тысяч автомобилей в России

13:53 28 мая 2017

Мантуров понадеялся на продажу тысячи самолетов МС-21 за 20 лет

12:50 Сегодня

«МегаФон» предложил клиентам уникальный тариф «Включайся!»

Бизнес
 — 
07:53 25 мая 2017

Кирпичики инвестклимата

О влиянии миноритарных инвесторов на экономику России
13:04 28 мая 2017

Рогозин доложил Путину о первом полете лайнера MC-21

20:08 19 мая 2017

Улюкаева задумали лишить вознаграждения за работу в совете директоров «Газпрома»

16:35 28 мая 2017

Появилось снятое с воздуха видео первого полета МС-21

Россия
Где ж русский дух?
Всеславянский съезд решает, как снова сделать Русь великой
Матвиенко выступила против чрезмерных требований безопасности в детских лагерях
Убей меня нежно
Как распознать психопата внутри собственной семьи и что с этим делать
Следователи связали смерть троих подростков в Москве с наркотиками
Путин узнал об истории с задержанием в Москве читавшего «Гамлета» мальчика
Оттенки красного
Зачем коммунисты России воюют друг с другом
Членов КПРФ обязали выучить заветы Маркса и Ленина
Все материалы
Мир
Джон Кеннеди c дочерьюГосударствообразующая семья
Династия Кеннеди вчера и сегодня
«Ближние соседи важнее дальних гегемонов»
Александр Ломанов о приоритетах внешней и внутренней политики Китая
Збигнев БжезинскийЧеловек в истории
Война и мир Збигнева Бжезинского
Пятеро задержанных в Польше за драку россиян отпущены на свободу
Черногория заявила России протест из-за высылки своего депутата
The library at Holland House in Kensington, London, extensively damaged by a Molotov 'Breadbasket' fire bombВзорвать Британию
Соединенное Королевство уже 48 лет ведет необъявленную войну с бомбистами
Маэстро, урежьте марш
Большая семерка и НАТО — не «концерт держав», а оркестр
Все материалы
Бывший СССР
Светлана ЛободаОни допоются!
Почему украинские артисты выступают на родине с риском для здоровья
В Киеве предложили легализовать тайные тюрьмы СБУ
В ДНР сообщили о гибели десяти бойцов «Азова» от дружественного огня
Лукашенко предложил показать на параде «не зря съеденный военный хлеб»
Советник Порошенко раскрыл характеристики новейшей украинской ракеты
Чубаров уверовал в возвращение Крыма Украине при своей жизни
Во Львове констатировали провал весеннего призыва в ВСУ
Все материалы
Финансы
«Основная цель — сэкономить на пенсионерах»
Зачем правительство готовит глобальные изменения в социальной системе России
Александр Аузан: Налог на рост
Что превращает «нахлебников» в граждан
Виталий Мутко, Дмитрий Рогозин и Юрий Трутнев Кабаны с рублем
Ралли вице-премьеров: какие ориентиры дают руководители правительства
США нарастили количество буровых для добычи сланцевой нефти
Большинство россиян признались в отсутствии сбережений
В «Югре» опровергли получение предписания ЦБ о досоздании резервов
Кудрин назвал условие роста пенсий на треть
Все материалы
Бизнес
Максим МаксимовРожденный не в СССР
Кто и как строит новый российский бизнес
Тьма египетская
Как Арабская Республика борется с дефицитом электричества
Систематические ошибки
Юристы и эксперты усомнились в выводах АФК «Система»
«Почта России» нашла 80 процентов очень довольных клиентов
Citroen отзовет 30 тысяч автомобилей в России
Мантуров понадеялся на продажу тысячи самолетов МС-21 за 20 лет
«МегаФон» предложил клиентам уникальный тариф «Включайся!»
Все материалы
Силовые структуры
Цифровая военная машина
Как работает Национальный центр управления обороной
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» ведет огоньПоследний отсчет
До старта новой госпрограммы вооружений остаются месяцы
Юнармейцы поиграли в радиоуправляемые танки в парке «Патриот»
Осужденный за госизмену ученый Лапыгин попросил о помиловании
Военные назвали сроки начала поставок в войска установок «Коалиция-СВ»
Участнику акции 26 марта продлили арест на полгода
Все материалы
Наука и техника
Вид на Лич, Драург и Полтергейст со стороны Фобетора (в представлении художника)На линии смерти
На Полтергейсте допустили существование жизни
В радиоактивный пепел
США оказались на грани ядерной катастрофы
«Декабристы — главный миф русской интеллигенции»
Почему при Сталине декабристы оказались патриотами
В Узбекистане запретили GTA, The Sims и несуществующую Left 4 Dead 3
Партнеры Apple подтвердили слухи об iPhone 8
Названа стоимость и сроки создания стартового стола для «Ангары» на Восточном
Индия испытает ракету для пилотируемых полетов в космос
Все материалы
Спорт
Мирча ЛуческуПоплакал и перестал
Чем запомнится Мирча Луческу в «Зените»
Франческо ТоттиЗамыкая круг
Самые яркие моменты в карьере ушедшего из футбола Франческо Тотти
Чемпиона России по спортивной ходьбе дисквалифицировали на четыре года
Тройной Жозе
Голы, странные пенальти, курьезы и травмы завершившейся Лиги Европы — видео
СМИ назвали зарплату Манчини в «Зените»
Украинский прыгун с шестом побил рекорд Бубки
Мужчина на дроне доставил мяч для финала Кубка Португалии по футболу
Все материалы
Культура
У нас была ужасная эпоха
Канны-2017. Итоги: победа «Квадрата» Рубена Эстлунда и главные темы фестиваля
Страшно жить без воздуха
Канны-2017. День 11, последний: киллер с молотком и любовные страдания
Закрытая вечеринка
В Каннах завершился 70-й кинофестиваль
Певицу МакSим экстренно госпитализировали на отдыхе в Турции
Вышел трейлер российского фильма-катастрофы «Салют-7»
Умер основатель севастопольского театра танца Вадим Елизаров
Объявлены финалисты премии «Большая книга»
Все материалы
Интернет и СМИ
Хакер, который смог
Американец сбежал от произвола ФБР и стал самым успешным пиратом современности
Самоубийственные аресты
За борьбой с «группами смерти» может стоять конфликт в силовых структурах
Бей, души, убивай
Социальные сети не просто следят за нашими чувствами, они управляют ими
В США назвали вероятную национальную принадлежность авторов WannaCry
Одинокий пикет седого дедушки с плакатом превратили в мем
Загадка про матерей и дочерей поставила пользователей сети в тупик
Фонд «Дар» пригрозил газете «Собеседник» судом
Все материалы
Ценности
Ford RancheroАвстралийская химера
Самые стильные авто для перевозки жены и поросят
Кто людям помогает
Спецодежда каннских борцов со СПИДом
Корейцы предложили женщинам маски-антидепрессанты
Создан защищающий от старения крем на основе биотехнологий
Москвичи выстроились в очередь на вход в новый H&M
Коже москвичек придадут эффект сияния
Ранкин заставил модель с чемоданом сесть на шпагат
Все материалы
Путешествия
Королевство вина и замков
Куда съездить и что посмотреть в Кастилии-Леоне
«Если хочешь выпить — это стоит денег»
Автор тренингов для стюардесс — о том, как угодить всем пассажирам
Российские туристы назвали путешествия способом борьбы с нетерпимостью
Посадку пассажирского самолета на одном двигателе сняли на видео
«Вим-Авиа» назвала причину массовой задержки рейсов
Турист из Магадана и тайка погибли после ДТП со скутером на Пхукете
В Домодедово прокомментировали бунт туристов в аэропорту
Все материалы
Из жизни
«Живу как в кино»
История уроженки Брянска, переехавшей на Кипр
Не лайкай всуе
10 заповедей самой вредной для психики социальной сети в мире
Гибче надо быть
Мобилити-трейнинг — модная тренировка для тех, кто не достает пальцами до пола
Трехметровая акула запрыгнула в лодку австралийского рыбака
Полицейские застрелили полюбившегося финнам лосенка Дурашку
43-летняя Хайди Клум снялась обнаженной
Спасенной от морского льва девочке прописали антибиотики
Все материалы
Жжение и зуд
Феттель против Райкконена, McLaren против кармы и другие события Гран-при Монако
Паровые танки
Пять увлекательных попыток построить паровую технику для войны
Ноги вверх!
Как устроен и чем полезен адаптивный круиз-контроль
15 машин на реактивной тяге
90-летняя история автомобилей с двигателями от самолетов и ракет
24-летний Porsche 911 без пробега продали за 2 миллиона евро
Обновленный Toyota Land Cruiser Prado показали в Instagram
Rolls-Royce сделал самую дорогую новую машину в мире
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы