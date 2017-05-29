Рожденный не в СССР

26 мая Россия отметила один самых молодых профессиональных праздников — День предпринимателя. Бизнес — это не просто способ повышения личного благосостояния конкретного человека, это жизненная философия. Это сложный путь, который, с одной стороны, позволяет человеку стать независимым от социума, с другой — заставляет брать на себя всю полноту ответственности не только за свою судьбу, но порой и за тех людей, которые в тебя поверили. «Лента.ру» начинает публикацию материалов, посвященных людям новой формации, людям бизнеса XXI века.

Каждая бизнес-история своеобразна. Одни похожи на семейную сагу, другие — на авантюрный роман, третьи — на детективный сериал. Ту же, о которой пойдет речь, скорее можно сравнить со сказкой, где герой долго трудится, создает вокруг себя целый мир, а в критический момент судьба вознаграждает его неожиданной, хотя и заслуженной помощью. История молодого предпринимателя Максима Максимова попала в наше поле зрения не как уникальный случай в бизнес-сообществе, а как раз наоборот — как вполне типичный его образец. Тем и интересна эта пока короткая, но уже довольно насыщенная история.

Обычно люди дела сразу выбирают свою дорогу и упорно движутся в выбранном направлении. Но бывают и другие случаи, когда человек или компания стараются развивать сразу несколько совершенно не связанных друг с другом проектов. Наш случай как раз такой.

Максим Максимов родился в начале 90-х в семье медиков и Советский Союз уже не застал. Окончил школу и университет в родной Самаре. Можно сказать, что к индивидуальному предпринимательству Максим был приучен уже в школе, где придумывал и писал творческие проекты для одноклассников.

Свое же первое настоящее дело Максим начал, когда учился на четвертом курсе Самарского государственного технического университета — открыл фирму по продаже аксессуаров для сотовых телефонов. Для этого организовал прямые контакты с Китаем, не раз ездил в Поднебесную, даже пожил там немного для налаживания связей и лучшего понимания менталитета деловых партнеров. Бизнес фирмы «М:стайл» разрастался, постепенно превращаясь в сеть, которая была представлена уже шестью торговыми точками в Самаре, а еще в Тольятти, Саранске и Уфе. Но хотелось чего-то большего.

Продолжая развивать один бизнес, Максим взялся за новый проект — открыл пункт аренды спортинвентаря. Начали со скутеров, потом к ним добавились велосипеды, самокаты, ролики и т.д. Новизна идеи заключалась в том, чтобы люди могли кататься не в одном месте, вокруг самого пункта проката, а имели возможность перемещаться по различным маршрутам в разных районах города — брать велик в одном месте, а сдавать в другом. Понятно, что для этого понадобилось открыть сразу несколько точек. Кстати, сейчас их семь, и, кроме проката, там можно попрыгать на батутах, перекусить и что-то отремонтировать в специально оборудованной мастерской. Раз уж все равно приходится держать мастеров для обслуживания велосипедов и скутеров, то почему бы не помочь клиентам с ремонтом их собственного инвентаря… Новый бизнес захватил, телефоны ушли в прошлое. Но прокат — дело сезонное. Нужно было искать что-то еще.

В это время областное министерство экономики объявило конкурс проектов среди молодых предпринимателей. Победителям обещали выделить гранты для развития бизнеса. Здесь Максиму очень помогло полученное образование, благо составлению бизнес-моделей и бизнес-планов на факультете менеджмента СГТУ учили хорошо. Что же касается личного опыта в ведении бизнеса, то его у Максима было уже достаточно. В итоге идея с небольшим производством керамзитобетонных блоков комиссии понравилась, и грант в 500 тысяч от МЭРИТ нашел своего обладателя в лице компании «МиМ».

К развитию, казалось бы, не подразумевающего полета фантазии бизнеса в компании подошли творчески. Прежде всего в том, что касается поисков рабочей силы. Ее нашли… в «местах не столь отдаленных».

— Это и ФСИН выгодно, и нам — всегда под рукой трезвая рабочая сила, — улыбается Максим.

Сначала выпускали 500 штук керамзитобетонных блоков в день, потом 1000, 1500… Сейчас думают о производстве бордюрной плитки и даже такого пока редкого у нас, но перспективного материала, как древобетон.

Предприятие заработало, и захотелось применить свои знания, навыки и фантазию еще в каком-то деле. Вопрос — в каком?

Кадр: MODJO FILMS / YouTube InstaBudka 1 /2

— О существовании Портала Бизнес-навигатора МСП я узнал через «Единую Россию», — рассказывает Максим. — На одной из встреч, куда пригласили представителей Минэкономики, нам рассказывали о мерах поддержки бизнеса, и в том числе о самом Портале Бизнес-навигаторе МСП. Я зашел на тестовую версию сайта, посмотрел, сохранил ссылку. А позже как-то чистил ярлыки на компьютере и решил зайти снова. За это время сайт сильно обновился. Помимо геомаркетинговой системы, которая помогает определить наилучшее местоположение бизнеса, появились интересные аналитические исследования, каталог франшиз и многое другое. Бродил по сайту, смотрел разные сервисы, изучал спрос и предложения. Потом с помощью Портала нашел нужные помещения в аренду.

Очень важно, что пользователь навигатора может сэкономить время при поиске необходимой информации для получения финансовой поддержки. Мне нужен был кредит на пополнение оборотных средств. На Портале Бизнес-навигатора МСП я узнал о мерах кредитно-гарантийной поддержки, оказываемой Корпорацией МСП.

Благодаря Порталу Бизнес-навигатора МСП, ребятам из «МиМ» удалось реализовать давнюю задумку — создать свою рекламно-производственную фирму. По словам Максима, он и его товарищи постоянно сталкивались с тем, что в одной фирме готовы нарисовать интересную картинку или логотип, но сделать само изделие не могут. А в другой, наоборот, изготовить способны что угодно, а придумать и нарисовать — нет. Поэтому идея создания рекламного агентства полного цикла, способного производить продукт «под ключ» — от креативного дизайнерского решения до изготовления и даже размещения, показалась перспективной. С помощью Порталп Бизнес-навигатора МСП удалось не только найти помещение и партнеров, но и определить круг потенциальных клиентов. Не прошло и года, как агентство «Бродвей» прочно заняло свою нишу на рынке рекламных услуг Самары и всего Поволжья.

Идея использования Портала Бизнес-навигатора МСП показалась столь простой и продуктивной, что сейчас с ее помощью Максим рассчитывает расширить и свой прокатный бизнес. Поскольку Самару его «Прокат №1» уже охватил и здесь речь может идти скорее о качественном развитии, то появилась идея о распространении опыта на другие города. С помощью входящих в систему Портала Бизнес-навигатора МСП сервисов ТАСС-Бизнес уже найдены возможные бизнес-партнеры в Тольятти, которым идея и опыт Максима показались очень перспективными. Скорее всего, речь будет идти о франшизе или предоставлении Максиму и его друзьям места в городских парках. Переговоры прошли успешно, «вопрос в стадии решения», как дипломатично выразился молодой бизнесмен.

Вот так с нуля за несколько лет в городе появилось несколько новых предприятий. Максимов, который родился уже в новой России, а соответственно, лишь недавно перевалил за первую в своей жизни четверть века, не только обеспечивает себя и развивает бизнес, но и дает возможность содержать семьи более чем 60 своим сотрудникам. Это уже не мало. И, что характерно, во время всего нашего разговора Максим ни разу не заговорил о прибыли. Бизнес интересует его не как возможность побольше заработать, а как способ реализации своих идей и новых проектов. А значит, это история с открытым финалом.