Корпорация МСП высоко оценила вклад «Аэрофлота» в поддержку малого бизнеса

«Аэрофлот» впервые удостоен официальной благодарности за эффективную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении закупочной деятельности. Признательность ведущей российской авиакомпании выразила Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщается в пресс-релизе «Аэрофлота», присланном в редакцию «Лента.ру».

«Аэрофлот» и Корпорацию МСП связывает многолетнее сотрудничество. В результате ряда совместных мероприятий отмечен существенный рост объемов закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. С 2015 года количество договоров, заключенных между «Аэрофлотом» и субъектами МСП, возросло более чем на 85 процентов, а в стоимостном выражении — на рекордные 423 процента. По итогам 2016 года показатель закупок в этом секторе составил почти 65 процентов при установленном нормативе 18 процентов.

Для усиления двустороннего взаимодействия на сайте и электронной торговой площадке «Аэрофлота» размещена информация о Корпорации МСП и проектах, предлагаемых малому бизнесу (Финансирование, Бизнес-навигатор). Представитель Корпорации включен в совещательный орган, отвечающий за общественный аудит эффективности закупок авиакомпании.

«Пример авиакомпании «Аэрофлот» демонстрирует выгодный формат сотрудничества с субъектами МСП», — подчеркнул заместитель гендиректора компании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

По его словам, это открывает новые возможности и создает устойчивую перспективу роста малого и среднего бизнеса, а также обеспечивает всестороннее участие крупных организаций, таких как «Аэрофлот» в повышении экономического потенциала страны.

