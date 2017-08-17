Сотрудники «Аэрофлота» с удивлением нашли свои подписи под петицией ШПЛС

Несколько сотрудников «Аэрофлота», которые якобы поставили подписи под петицией Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) с требованием повысить зарплаты, заявили, что ничего не подписывали. Опровержения они направили в адрес руководства авиакомпании, сообщает «МК».

Авторы утверждают, что не состоят в ШПЛС и «никаких воззваний в адрес администрации ПАО «Аэрофлот» не подписывала». В частности, второй пилота «Аэрофлота» Владислав И. написал, что является членом первичного профсоюза «Аэрофлота», петиций не подписывал, претензий по заработной плате к руководству пока не имеет.

«МК», со ссылкой на отчетность «Аэрофлота», напоминает, что повышения заработной платы сотрудникам авиакомпании происходят регулярно. В частности, с 1 января 2017 года оклады были проиндексированы на 4,7 процента, что выше прогнозируемого уровня инфляции, а с 1 октября будет введена корпоративная программа поощрения летного состава в зависимости от стажа работы.

Пилотам ежеквартально будет выплачиваться 75 тысяч рублей при стаже работы в компании от 1 года до 2 лет, 150 тысяч рублей при стаже от 2 до 3 лет, по 240 тысяч рублей при стаже более 3 лет. Кроме того, в июне перевозчик ввел единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава: 650 тысяч рублей для командиров воздушных судов и 350 тысяч рублей для вторых пилотов.

ШПЛС требует повышения зарплат на 38 процентов, утверждая, что столько компания задолжала сотрудникам, не в полном размере индексируя с 2012 по 2016 год переменные части зарплаты. В 2014 и 2015 годах, действительно зарплаты не индексировались. Причина — эти годы компания завершила с убытком.

Петиция ШПЛС — это электронная форма, которую нужно заполнить на сайте организации, констатирует «МК». Это может сделать любой посетитель сайта, причем не один раз. Проверить подлинности такого обращения крайне сложно, а вот «накрутить» подписей более чем реально.

