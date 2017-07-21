«Аэрофлот» решил ввести дополнительную систему поощрения пилотов

«Аэрофлот» с 1 октября 2017 года вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Соответствующее решение принято Правление авиакомпании. Информация об этом в пятницу, 21 июля, размещена на сайте «Аэрофлота».

В пресс-релизе указано, что ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале за добросовестную, продолжительную и безупречную работу действующему командно-летному, летно-инструкторскому составу и командирам воздушных судов будет выплачиваться премия. Ее размер зависит от стажа работы: от 1 года до 2 лет — 75 тысяч рублей; от 2 до 3 лет — 150 тысяч рублей; более 3 лет — 240 тысяч рублей.

Данная система поощрения пилотов соответствует мировой практике гражданской авиации. «Это очередной шаг «Аэрофлота» по обеспечению достойного уровня доходов и социальной защищенности пилотов, который должен содействовать закреплению в ведущей российской авиакомпании высококвалифицированных летных кадров», — говорится в сообщении компании.

При этом в июне руководство российского национального авиаперевозчика приняло решение ввести единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава: для командира воздушного судна — 650 тысяч рублей, для второго пилота — 350 тысяч рублей.

