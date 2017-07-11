«Аэрофлот» занял первое место в рейтинге доверия к госкомпаниям

Исследовательский холдинг Ромир рассчитал индексы известности и доверия к ведущим госкомпаниям. По итогам опроса населения, выяснилось, что больше всего россияне доверяют «Аэрофлоту». Об этом сообщается на сайте холдинга.

По этому показателю группа «Аэрофлот» на несколько пунктов опередила лидера прошлого рейтинга — Сбербанк. Третье место по уровню доверия сохранили российские железные дороги (РЖД). Четвертую и пятую строчки заняли «Газпром» и Объединенная авиастроительная корпорация.

Рейтинг известности возглавил Сбербанк, за которым следуют «Газпром», РЖД, «Роснефть» и «Аэрофлот».

«Международные исследования ценности брендов и репутационные рейтинги проводятся во всем мире регулярно. И это крайне важно в условиях жесткой конкуренции на рынках. Если известность компаний может быть обусловлена объемами рекламных кампаний и общей степенью публичности, то доверие так просто не купишь. Доверяют потребители тем компаниям и брендам, которые годами показывают высокий уровень качества сервиса и продуктов», — отметил президент холдинга Ромир, вице-президент Gallup International Андрей Милехин.

Для данного исследования холдингом Ромир была отобрана двадцатка крупнейших компаний с госучастием по размеру выручки, среди которых оказались «Газпром», «Роснефть», Сбербанк, РЖД, ВТБ, Ростех, Росатом, «Интер РАО», «Транснефть», «Россети», Газпромбанк, «Башнефть», «Аэрофлот», Объединённая авиастроительная корпорация, Внешэкономбанк, Русгидро, Ростелеком, Объединенная судостроительная корпорация, «Алроса» и Россельхозбанк.

Индексы заметности и доверия рассчитываются по международной методике GRI (Global Reputation Index).

