Проигравшие суд «Аэрофлоту» стюардессы начали критиковать коллег в соцсетях

Стюардессы «Аэрофлота» Евгения Магурина и Ирина Иерусалимская, которые проиграли авиакомпании в суде по делу о дискриминации, начали активно обсуждать своих более молодых коллег в соцсетях. Об этом сообщает Life.

Так, 22-летняя девушка по имени Мария, которая начала работать стюардессой в июне, признается, что не выкладывает в интернете селфи, сделанные на борту. По словам сотрудницы «Аэрофлота», так же поступают и многие другие коллеги женского пола. «Затравят!» — поясняет она.

Нападки на коллег Магурина и Иерусалимская начали после петиции, размещенной на сайте Change.org. Они требовали прекратить дискриминацию сотрудниц компании по внешним данным и возрасту. Соответствующий судебный иск стюардесс был отклонен еще в апреле.

После этого бортпроводницы начали критиковать снимки работниц «Аэрофлота». Так, Магуриной не понравились фото стюардесс с георгиевскими ленточками на борту самолета. Она даже пообещала отправить снимки заместителю гендиректора компании по работе с клиентами Вадиму Зингману.

Помимо этого, Магурина и Иерусалимская написали множество других негативных комментариев в профильных сообществах в соцсетях, где критиковали коллег за снимки на работе. Также стало известно, что Иерусалимская подала жалобу в отдел претензий «Аэрофлота». Она заявила, что на одном из рейсов авиакомпании, которым она летела в качестве пассажирки, бортпроводница при раздаче питания была без фартука. Такая информация появилась в сообществе «ВКонтакте» «Типичный бортпроводник».

Сейчас Магурина и Иерусалимская жалуются, что из-за новых требований им не позволяют работать на международных рейсах, в частности, на перелетах в Европу, США и Азию. Кроме того, им снизили зарплаты, утверждают стюардессы.

Как сообщалось в апреле, Тушинский суд Москвы признал законными требования «Аэрофлота», касающиеся допустимого размера одежды бортпроводников, а также роста и веса. Магурина и Иерусалимская хотели, чтобы эти положения объявили дискриминационными.

Иерусалимская также рассчитывала взыскать с ответчика миллион рублей в качестве компенсации. Магурина планировала получить 500 тысяч рублей.