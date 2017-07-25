«Аэрофлот» опроверг обвинения в отказе повышать зарплаты сотрудникам

«Аэрофлот» прокомментировал информацию, распространенную рядом СМИ во вторник, 25 июля, о пикете с требованием повысить зарплаты, который якобы провели сотрудники авиакомпании в районе Шереметьево. В сообщении подчеркивается, что эта акция является попыткой дестабилизации обстановки в трудовом коллективе. В пикете приняли участие около двадцати человек, абсолютное большинство из них не сотрудники «Аэрофлота».

В компании отмечают, что акция была проведена Шереметьевским профсоюзом летного состава (ШПЛС) — организацией, которая полностью дискредитировала себя в попытках разжигания конфликтов внутри коллектива авиакомпании. Причем методы, применяемые ШПЛС, часто лежат вне правового поля. В частности, несколько лет назад ряд лидеров организации были осуждены по уголовному делу о мошенничестве.

Заявления ШПЛС, озвученные на пикете, не соответствуют действительности, заявили в компании. «Аэрофлот» регулярно производит индексацию заработной платы сотрудников. За последние четыре года индексация была проведена трижды: в 2013 году — на 5,5 процента, в 2016 году произведено адресное повышение заработной платы (ее рост у члена летного экипажа в среднем составил 4,4 процента, инструктора — 4,7 процента, в 2017 году — на 4,7 процента. В 2014 и 2015 годах повышение заработной платы не производилось в связи с убытком компании по отчетности МСФО.

Тезис ШПЛС: «Растут цены — должна расти зарплата» основан на недостоверной информации о якобы регулярном повышении цен на авиабилеты, указали в авиакомпании. Тарифы в экономическом классе на внутренних рейсах не повышались с 2015 года. Более того, с 2014 года «Аэрофлот» снизил прямые опубликованные тарифы экономического класса для внутренних и зарубежных перевозок в среднем на 15 процентов по ряду направлений.

Компания обращает внимание, что постоянно расширяется система материального поощрения сотрудников. Например, для летного персонала с 1 октября 2017 года вводятся дополнительные ежеквартальные выплаты за стаж и добросовестную работу.

По мнению экспертов, подобная система полностью соответствует мировой практике гражданской авиации и является эффективной мерой по обеспечению социальной защищенности летных кадров. В качестве еще одной меры материальной поддержке пилотов «Аэрофлот» в июне 2017 года ввел единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава. Для командира воздушного судна выплата составляет 650 тысяч рублей, для второго пилота — 350 тысяч рублей.