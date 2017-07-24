«Аэрофлот» вошел в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира

Компания «Аэрофлот» официально вернулась в глобальную элиту гражданской авиации. По данным авиационного издания Airline Business, одного из самых влиятельных в мире, группа «Аэрофлот» по итогам 2016 года вышла на 18-е место по пассажиропотоку среди авиаперевозчиков всего мира. Об этом говорится в сообщении, присланном в редакцию «Ленты.ру».

Кроме того, группа заняла 20-е место в общемировом списке по выполненному пассажирообороту.

«Таким образом, — отмечается в сообщении, — Аэрофлот со значительным опережением выполнил ключевую задачу своей Стратегии развития до 2025 года — войти в топ-20 глобальных авиаперевозчиков по количеству перевезенных пассажиров».

Публикуя эти данные, авторитетное авиационное издание подчеркнуло их прорывный характер и значительное улучшение состояния российского рынка авиаперевозок. Как отмечает Airline Business, «российские перевозчики продемонстрировали блестящее возвращение к прибыльности после удара, нанесенного колебаниями валютного курса и геополитическими вызовами». Ярким примером этого разворота назван «Аэрофлот», который показал в 2016 году существенную чистую прибыль после убытка годом ранее.

По данным издания, в целом в мире количество перевезенных авиапассажиров возросло в 2016 году примерно на 6 процентов и составило около 3,4 миллиарда. Группа «Аэрофлот» за тот же период продемонстрировала рост на 10,3 процента, то есть наращивала пассажиропоток темпами почти вдвое выше общемировых.

«Сегодня мы имеем возможность с гордостью объявить гражданам России и всему миру о том, что "Аэрофлот" официально возвратился в мировую элиту пассажирской авиации, — заявил генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев. — Спустя почти 30 лет мы восстанавливаем позиции одного из самых мощных игроков глобальной отрасли. Это не только повод для гордости и совершенно новый уровень бизнеса. Это — укрепление статуса России как великой авиационной державы, на что направлены все наши усилия как национального перевозчика».

«Шесть лет назад, когда мы принимали нашу Стратегию-2025, многие наши оппоненты уверяли, что в обозримом будущем ни одна российская авиакомпания не сможет пробиться в мировую элиту, — напомнил заместитель генерального директора "Аэрофлота" по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари. — Теперь весь мир поставлен перед фактом: "Аэрофлот" не только уверенно вернулся в клуб крупнейших авиакомпаний мира, но и сделал это значительно раньше, чем изначально планировалось. Этому не помешали ни сложная ситуация в макроэкономике, ни антироссийские санкции».