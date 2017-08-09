Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 4 августа подписал постановление более чем в два раза расширившее перечни заказчиков, обязанных закупать часть товаров, работ и услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Реализация этого документа позволит увеличить объем закупок крупнейших компаний c ujcexfcnbtv у МСП более чем на 249 миллиардов рублей, сообщили «Ленте.ру» в Корпорации МСП.

Согласно постановлению правительства, требования, устанавливающие обязательные закупки части товаров и услуг у МСП теперь распространены на 420 крупнейших заказчиков федерального и регионального уровней. Ранее их было 200. С учетом расширения перечня заказчиков, по состоянию на 4 августа 2017 года, объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП составил почти 1,2 триллиона рублей.

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«Увеличить количество крупнейших заказчиков позволило изменение критериев отнесения к конкретным заказчикам регионального уровня в части уменьшения годового объема выручки (величины активов) с 2 миллиардов до 500 миллионов рублей», — уточнили в Корпорации МСП.

Напомним, с 1 июля 2015 года компании с государственным участием обязаны отдавать малому бизнесу 18 процентов закупок. В реальности этот показатель в несколько раз выше — по итогам 2016 года он составил 62,2 процента. В абсолютных цифрах объем закупок у субъектов МСП превысил 1,5 триллиона рублей.

