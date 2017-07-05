Больше чем кролики

В частных хозяйствах кроликов разводят в России давно и весьма успешно. Дело это выгодное, но и мороки с ним немало. Однако на мясном рынке крольчатина на данный момент занимает весьма скромное место и в промышленных масштабах у нас в стране пока не производится. Но времена меняются, и под Брянском взялись за строительство ультрасовременного комплекса, который должен стать самым большим кролиководческим хозяйством в России. О новом промышленном объекте и эффективном использовании в его работе сервиса Портал Бизнес-навигатор МСП рассказывает «Лента.ру».

Знаменитую сценку из «Фитиля» 1989 года, в которой говорится, что «кролики — это не только ценный мех, но и три-четыре килограмма легкоусвояемого мяса», многие помнят с детства. Но, как известно, в каждой шутке, есть лишь доля шутки…

В мире ежегодно производят до 1,5 миллионов тонн мяса кролика Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости В мире ежегодно производят до 1,5 миллионов тонн мяса кролика

Проект по созданию кролиководческого хозяйства сейчас находится на итоговой стадии реализации, готовность комплекса на сегодня оценивается в девяносто с лишним процентов. Запуск первой очереди запланирован на конец августа. На днях стройку посетил губернатор Брянской области Александр Богомаз, и вот его квалифицированное мнение:

«Проект с такой мощностью производства крольчатины — первый в России. Если сравнивать производство мяса кроликов с производством других видов мяса, например птицы или КРС, то это производство — самое сложное. И то, что инвестор и вся команда взялись воплотить этот проект в жизнь, — дорогого стоит. Это говорит о том, что сельское хозяйство развивается. И открытие такого производства на брянской земле — это тоже ответ на санкции, которые ввел Запад. То, что раньше Россия получала по экспорту, сегодня производится в нашей стране и на территории Брянской области».

В мире ежегодно производят до 1,5 миллионов тонн мяса кролика, мы же сильно отстаем. С другой стороны, наш рынок не насыщен, а значит — перспективен.

Понятно, что для начала любого бизнеса требуется несколько обязательных составляющих. Как минимум, это хорошо продуманная бизнес-модель и начальный капитал. Инвестором в данном случае выступил столичный юрист Сергей Ковбасюк, глава компании «Адвокаты и бизнес». Им уже реализовано несколько успешных бизнес-проектов в строительстве, торговле и недвижимости, но в сельском хозяйстве это его первый опыт. Было создано крестьянско-фермерское хозяйство «СВК АГРО», оперативное руководство над проектом взял на себя уроженец Брянска Юрий Смирнов. Землю в Карачевском районе вблизи села Вельяминово предоставило правительство Брянской области.

Вопрос локализации бизнеса решили не сразу, а лишь после тщательной проработки. Были несколько вариантов, но выбрали именно Брянск, который оказался интереснее всего как с точки зрения логистики, так и в плане перспектив развития бизнеса.

Бизнес-модель, основанная на производстве полного цикла, как показали расчеты, оказалась наиболее эффективной. Планируется создать собственное высокопродуктивное поголовье, ветпункт, корпус для самцов (их содержат отдельно от крольчих и крольчат), селекционный центр, большой убойный цех с современным оборудованием (применяется только гуманная практика убоя). Кроме того, предполагается наладить первичную переработку мяса, создать автоматизированную упаковочную линию, приобрести холодильные камеры для заморозки и хранения продукции. Кроме того, производство будет включать цех утилизации, собственную лабораторию, отвечающую всем нормам. В производстве будут использоваться самые передовые технологии, имеющие сертификацию для выпуска диетической продукции и продукции для детского питания. Создание такого серьезного предприятия даст Брянской области до 200 новых рабочих мест: около ста сотрудников приступят к работе уже в августе, по мере увеличения мощностей численность персонала планируется удвоить. Кстати, ряд сотрудников уже проходит обучение в ведущих российских и зарубежных племенных хозяйствах.

Создание такого серьезного предприятия даст Брянской области до 200 новых рабочих мест Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Мощность первого этапа строящегося комплекса составляет 4200 голов кроликоматок с последующим увеличением поголовья до 12 000 и единовременным содержанием до 100 000 голов высокопродуктивных кроликов. Во Франции, которая считается технологическим лидером кролиководства, уже закуплены элитные зверьки породы Hycole (хиколь — это порода мясного направления, имеющая один из лучших показателей прироста веса), которые должны стать основой поголовья. Нынешним летом они прибудут на новую родину.

Актуальная задача для инициаторов проекта на первом этапе развития бизнеса — найти каналы реализации продукции. И здесь на помощь предпринимателям пришла Корпорация МСП.

«Наша компания активно пользуется мерами государственной поддержки бизнеса. Так, заемное финансирование на пополнение оборотных средств мы планируем получить в МСПБанке. Кроме того, мы активно используем созданный Корпорацией МСП онлайн-ресурс для предпринимателей — Портал Бизнес-навигатора МСП — для поиска потенциальных бизнес-партнеров, — говорит курирующий проект член совета директоров «СВК АГРО» Юрий Смирнов. — Благодаря навигатору мы уже заключили ряд контрактов, что позволит получить рынок сбыта продукции на этапе запуска производственных мощностей. Кроме того, с несколькими потенциальными покупателями мы сейчас находимся в стадии переговоров».