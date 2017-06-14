В Татарстане начнет работу первая в России региональная лизинговая компания

Совет директоров Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) признал Республику Татарстан победителем в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на право учреждения региональной лизинговой компании в рамках реализации программы льготного лизинга оборудования. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Региональная лизинговая компания Республики Татарстан будет организована в форме акционерного общества с уставным капиталом в два миллиарда рублей, который будет сформирован за счет взноса Корпорации МСП в размере 1,5 миллиарда рублей и Республики Татарстан в размере 500 миллионов рублей.

Участниками программы лизинга станут индивидуальные и малые предприятия республики, нуждающиеся в приобретении в лизинг промышленного оборудования, оборудования в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции и иного высокотехнологичного оборудования.

Максимальная конечная ставка по лизингу оборудования импортного производства составит 8 процентов годовых, отечественного производства — 6 процентов годовых, авансовый платеж — от 15 процентов, срок договора лизинга — до 60 месяцев.

Заключение первых лизинговых сделок планируется в сентябре 2017 года.

По оценке Министерства экономики Татарстана, услугами региональной лизинговой компании в 2017 году воспользуются более 200 предприятий индивидуального и малого предпринимательства, что позволит им активно участвовать в закупках крупных заказчиков и претендовать на вхождение в число поставщиков крупных корпораций, рынок закупок которых оценивается более чем два триллиона рублей в 2017 году.

Программа льготного лизинга оборудования Корпорации МСП реализуется в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президиумом совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам, и предусматривает создание сети из 8 региональных лизинговых компаний (2 компании в 2017 году, 6 компаний в 2018 году).

Деятельность создаваемых лизинговых компаний будет в первую очередь направлена на обеспечение доступа субъектов индивидуального и малого предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков, определяемых правительством России.

