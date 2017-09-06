Финансы
 

Бинбанк выдал около 20 миллиардов рублей гарантий для малого и среднего бизнеса

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С марта 2017 года Бинбанк предоставил свыше 20 тысяч экспресс-гарантий для кредитования малого и среднего бизнеса на 19,5 миллиарда рублей. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает пресс-служба кредитной организации.

При этом в июле объем выданных гарантий на обеспечение исполнения госконтрактов увеличился на 6,3 миллиарда рублей. Клиентами банка стали более семи тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Представители малого и среднего бизнеса могут получить банковскую гарантию на сумму до 50 миллионов рублей без посещения офиса, отмечается в сообщении. При этом не требуется обеспечение, в комплект документов, который предоставляется в электронном виде, входят конкурсная документация, учредительные документы и финансовая отчетность. Срок принятия решения о выдаче гарантии составляет от 15 минут до 1 часа, комиссия — от 3,3 процента годовых.

Как заявил в интервью «Ленте.ру» старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич, банковские гарантии, без которых компании из МСБ не могут получить доступ к госконтрактам, являются важной составляющей при реализации работы субъектов МСБ с государством.« При этом необходимо отметить, что банк предоставляет достаточно хорошие условия для предприятий МСБ, как с точки зрения времени одобрения гарантии, так и с точки зрения стоимости. Все это способствует спросу на данный продукт», — сказал он.

Чистая прибыль Бинбанка по итогам семи месяцев 2017 года достигла двух миллиардов рублей.

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