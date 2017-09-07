Малый и средний бизнес получил почти 60 миллиардов рублей по льготным кредитам

Малый и средний бизнес в России получил в 2017 году 59 миллиардов рублей по льготной системе кредитования («Программа 6,5»). Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает в четверг, 7 сентября, агентство «Прайм».

Он пояснил, что 49 миллиардов выдано по линии Центробанка, еще десять — по линии правительства.

Глава Минэкономразвития добавил, что до конца года планируется выдать еще 60 миллиардов рублей по таким кредитам.

«Что нужно сделать, чтобы малый бизнес рос? Нужно создавать условия. Если посмотреть, то это две ключевые проблемы — административные барьеры и доступность финансирования», — сказал Орешкин.

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Ранее в четверг президент сбербанка Герман Греф, выступая на ВЭФ заявил, что доля малого бизнеса в экономике России уже 15 лет остается на одном уровне — около 20 процентов. «Эта цифра является заколдованной», — сказал он.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Государственная «Программа 6,5» призвана стимулировать кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства. Она действует с 2015 года. Ставка по кредиту составляет 11 процентов для малого бизнеса и 10 процентов — для среднего. Он выдается на сумму от 50 миллионов до миллиарда рублей.