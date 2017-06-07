Для маленьких и покрупнее

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Где предприниматель найдет и совет, и поддержку

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Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в четвертом квартале 2016 года в России было зарегистрировано суммарно более 5,5 миллиона предприятий, большая часть которых относится к микробизнесу. Одни эксперты прогнозировали сокращение числа субъектов малого предпринимательства, другие говорили о возможностях для расширения этого сектора экономики.

Стартовые возможности

В 2017 году в России должны быть созданы 120 тысяч малых предприятий с общей численностью сотрудников около 400 тысяч человек, в 2018-м — уже 180 тысяч, рассказывал в интервью «Ленте.ру» гендиректор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорация МСП) Александр Браверман. Возможности для реализации таких планов есть.

Сегодня в России запущен и успешно работает целый ряд механизмов поддержки малого и среднего бизнеса, среди которых —программы льготного кредитования, специальные арендные ставки, различные виды субсидирования, информационная и консультационная поддержка. Многие предприниматели уже успели оценить предлагаемую помощь.

Поняли и помогли

Открывающая собственное производство хлебобулочных изделий и полуфабрикатов в Веневском районе Тульской области компания «Фан Фан Бейкери» в 90-е и нулевые годы занималась поставками в Россию импортной продукции, в том числе, замороженных хлебобулочных изделий. Эти товары к тому времени уже завоевали популярность в Европе, а в России интерес к ним только возник.

«Здесь эта категория начала развиваться с середины нулевых годов, и мы участвовали в этом процессе посредством импорта. Но у нас всегда была мечта наладить производство в России. И два года назад мы приступили к ее практической реализации: заказали исследование рынка, технико-экономическое обоснование, изучили предпочтения потребителей. В конце 2015-го мы сделали первый заказ на поставку оборудования. Можно сказать, что это был старт нашего проекта», — рассказывает генеральный директор компании Евгений Васильев.

На первых порах, по его словам, бизнес финансировался из собственных средств, но на определенном этапе стало понятно, что этого не достаточно, поскольку в планах была не просто установка одной линии по выпуску определенного товара, а значительное — до шести линий — расширение производства с ростом объемов и ассортимента продукции.

«Наша цель заключалась в том, чтобы полностью заменить импорт и производить аналогичного качества продукцию здесь, но на 40-50 процентов дешевле из-за исключения из цены транспортной составляющей. Хлеб ведь — дешевый продукт, да и сами сети заинтересованы в снижении цены на качественную хлебную продукцию», — говорит Васильев. Производственной мощности хватит на выпуск 1300 тонн хлеба в месяц — около 50 различных наименований продукции. Однако реализация этого плана требовала корректировки проекта и изменения объема финансирования.

Простые решения

Компания, по словам ее гендиректора, безрезультатно обращалась в различные кредитные организации, пока не узнала о корпорации МСП, благодаря которой получила кредит в МСПБанке. «У нас была возможность сравнить отношение к нам предыдущих представителей банковского сообщества и этого банка, и трудно не выразить удивление по поводу того, как отнеслись к нам сотрудники МСП, как они понимают нужды и потребности малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Евгений Васильев. Не меньшее понимание, по его свидетельству, проявили и власти региона, оказавшие проекту всестороннюю поддержку.

В компании оценили и сервисы, предоставляемые бизнес-навигатором МСП. «К сожалению, мы не сразу узнали о его существовании», — посетовал собеседник. Этот ресурс, отметил он, позволяет получить разноплановую адресную информацию — не только финансовую, но и по статистике, маркетингу. «То есть дает достаточно объективные инструменты для принятия решения, для старта или развития бизнеса», — говорит Васильев.

В самой корпорации отмечают, что этот ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью сервисов, предоставляемых порталом, можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки. Доступ в систему бесплатный.

Достоинства этого сервиса оценили и во многих российских регионах. В целом на сегодняшний день бизнес-навигатор МСП охватывает 169 городов РФ с населением более 100 тысяч человек и столицы отдельных субъектов Российской Федерации. Число зарегистрированных на портале пользователей, по данным на апрель 2017 года, уже превысило 40 тысяч человек.

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