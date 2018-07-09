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Шестнадцать сибиряков умерли в ожидании квартир

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В Новосибирске 16 обманутых дольщиков умерли, так и не получив жилья в многоэтажке от компании «СУМет». Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на председателя Ассоциации обманутых дольщиков и инвесторов, депутата горсовета Валерия Науменко.

Строительство дома началось в 2004 году, а к 2007 году застройщик обанкротился. По словам Науменко, теоретически спасти дольщиков могло бы строгое выполнение существующих законов, но региональное министерство строительства не в полной мере использовало свое право контролировать строительные объекты.

«В законе есть ссылка на то, что Минстрой может ежеквартально проверять отчетность, если бы он проверял, то количество обманутых дольщиков уменьшилось бы раз в сто», — выразил уверенность активист.

Он добавил, что был создан специальный страховой фонд, однако это не помогло обманутым россиянам. «Были перечислены миллиарды рублей — ни один рубль не пошел на дольщиков», — сказал он.

В начале июня екатеринбургские дольщики устроили митинг возле памятника участникам Великой Отечественной войны, во время которого встали на колени и записали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь. Суд признал пострадавших «денежными кредиторами третьей очереди» и не включил в реестр обманутых дольщиков, оставив их без денег и без квартир.

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