Воробьев рассказал о разговоре с Путиным по проблеме обманутых дольщиков

Подмосковные власти предложили внести изменения в законодательство, согласно которым разрешается во внесудебном порядке изымать недострои у обанкротившихся компаний, проинформировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 19 декабря.

Как пояснил министр строительного комплекса региона Максим Фомин, процедура банкротства достаточно длительная и составляет от двух лет и более. В результате годами дольщики не могут получить долгожданные квартиры, а власть не может повлиять на недобросовестных застройщиков, посетовал он.

«Мы выступили с инициативой, чтобы в рамках процедуры банкротства можно было бы дом, где есть обманутые дольщики, изымать во внесудебном порядке и либо привлекать туда бюджетные средства, либо выставлять на публичные торги. Сейчас этот документ мы с федеральными коллегами отрабатываем», — заключил Фомин.

24 октября Андрей Воробьев заявил, что власти области готовы сопровождать каждый проблемный объект долевого строительства в индивидуальном порядке.

В начале июля сообщалось, что с 2013 года из внебюджетных источников было привлечено порядка 52 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиков.